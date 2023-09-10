LINE驚見「1交疊貼圖」姿勢羞炸！男女主角超衝突　全場買爆

▲原PO點開「壞壞貼圖」震驚了。（示意圖／記者李佳蓉攝）



網搜小組／劉維榛報導

許多人買LINE貼圖，認為圖案更能表達心裡的想法！而一名妹子直呼，最近看到一款貓咪動態貼圖，結果一按圖案驚呆了，只見兩隻可愛喵喵交疊抖動，傳達濃濃的性暗示，衝突的角色與姿勢呈現，讓原PO好奇笑虧「到底怎麼過審的？」文章曝光後，老司機二話不說秒買，「完蛋了好喜歡，馬上買！」

一名女網友在Dcard納悶表示，每次用LINE聊天時，訊息框上方會跳出推薦新貼圖，她被一組可愛猴子貼圖吸引而點開，後來又看到同作者的另一款貓咪動態貼圖時，當下讓她傻眼了，「總覺得不太對勁...」。

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按下貼圖後，可見一灰一黃的貓咪開始交疊抖動，有前有後的姿勢讓人看了超害羞，帶有一股強烈的性暗示。原PO忍不住笑虧，「這未免也太明顯了吧哈，真的很可愛，到底怎麼過審的？好好笑。」

文章曝光後，引來一票老司機掏錢收編，「看到你分享，我去買了」、「我早買了，和男朋友都傳這個」、「謝謝手刀買了」、「買了買爆」、「完蛋了好喜歡，馬上買」、「有點業...可是我喜歡」、「我之前是買慵懶海豹，有好多款也是很色，我和男友各買一款，超喜歡跟男友互相暗示，也在想為什麼審核可以通過」。

▼貓咪色色貼圖曝光，引來老司機爆買一波。（圖／翻攝Dcard）

