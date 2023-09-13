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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨找第三方合作掃黑遭酸　許甫秀處理流程點名「大綠小綠」跟進

▲▼台灣民眾黨副秘書長許甫出席海選決選現場完備大選戰隊。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨副秘書長許甫。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

民眾黨近期不斷被翻出黨籍幹部黑底染黃爭議，衝擊黨主席柯文哲選情，柯文哲13日宣布，會與「勤業眾信」合作，成立外部第三方平台，可讓黨員透過匿名方式，檢舉有不法行為的黨職人員，引發熱議。民眾黨副秘書長許甫也在臉書補充解釋舉報平台通報與處理流程，大諷「歡迎高舉進步大旗的時代力量與吃案數最多的民進黨跟著引進！」

「大綠小綠不許民眾黨建立除弊防腐機制？」許甫表示，先不要說大綠小綠有過一堆遭判刑的黨公職民代，今天民眾黨引進第三方舉報平台，的確是創「國內政黨先例」，民眾黨自我要求，結果成天想要把民眾黨抹成染黑染黃的大綠小綠居然跳腳了？

許甫指出，大綠先跳出來說「居然把廉政機制外包」，他諷刺，這恰恰說明了名字裡面有「進步」的政黨，的確30多年下來早就不進步了，甚至更貪腐。他解釋，第三方平台是為了提供吹哨者保護傘，同時成為政黨的防腐劑；外部平台功用是在於確實收件檢舉函並做建檔分析後，立案交給民眾黨處理窗口，由民眾黨進行相關調查以及裁決，目的是在強化民眾黨整個廉政機制的效能，從來沒有廉政機制外包的問題。

許甫再提到，小綠接著發臉書說「這個第三方舉報平台，根本只能查帳，民眾黨把反黑反貪腐丟給平台」，他直言，光是這句話不就矛盾一堆，這是要指控民眾黨被跨國專業集團詐騙？還是說民眾黨施壓只會查帳的跨國集團查黑？他表示，其實只要花點心思，到第三方舉報平台的網頁去做功課，答案不就一目了然，他也把流程截圖附上了，簽約與議定項目不是兒戲，更不是大綠小綠慣用的抹黑伎倆說得算。

許甫強調，調查與裁決是民眾黨責無旁貸的工作，第三方舉報平台不是只會查帳，協助全球三百多家企業做內部控管，早就是招牌業務之一，第三方平台就是確保吹哨者的資訊保密，以及民眾黨有限期處理。

「這真的很難懂嗎？還是不給大綠小綠當提款機，你們在生氣？」，許甫最後諷刺，歡迎高舉進步大旗的時代力量與吃案數最高的民進黨也可以緊接著引進，老百姓等著呢！

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