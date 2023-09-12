剛開學5天「幼稚園公告倒閉」！家長傻眼：搞笑嗎...園長捲錢落跑

▲對話紀錄。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

江西南昌一家長11日爆料稱，當地一所幼兒園剛開學5天就閉園，34名家長剛繳完3980元人民幣（約新台幣16836元）學費，現在遭遇退費難。11日，當地教體局工作人員回應，涉事幼兒園是一所民辦幼兒園，園方此前稱因資金鍊斷裂，無力再繼續經營下去，所以選擇閉園，目前他們也聯繫不上園方負責人。

據《極目新聞》報導，9月10日、11日，江西南昌一名家長接連在網上爆料稱，自己孩子所上的幼兒園開學僅5天就宣布倒閉，數十名家長遭遇退費難。

該家長曬出的一張群組對話截圖顯示，一名備註為「培爾米羅許園長」的人員發布通知稱，「由於幼兒園生源較少，無法支撐一個學期開銷，處於虧損狀態，經過慎重考慮，我園決定閉園。次日無法正常開學。園方已經找到就近幼兒園方便小朋友就讀，如果家長不願意就近就讀，可以來幼兒園商討退費事宜。」家長傻眼回應，「搞笑吧，不辦了你開什麼學。」

11日，上述爆料家長控訴，從10日下午1時一直到11日凌晨1時，他們一直在與園方協商退費問題，最後在轄區派出所協調下，園方只給他們每名家長退了770元（人民幣，下同）。

一份調解協議書顯示，9月10日，許姓園長因幼兒園開不下去，20餘名學生家長在幼兒園討說法，雙方發生糾紛。經調解協商，雙方達成以下協議，一是園長當晚先將2萬元平均等額退還給上述家長，次日再拿出1.5萬元等額退還給家長。二是餘下費用，雙方自行協商，如協商不成，雙方可通過法院訴訟解決。該調解書上有園長以及家長們的簽字及手印，落款時間為2023年9月10日。

▲警員介入協調此事。（圖／翻攝自極目新聞）

「我們家孩子開學交了3980元學費，現在只退了770元，剩餘3210元還沒有退。原本打算11日繼續找園長協商，但人已經失聯了」，上述家長稱，此事一共涉及34個家庭，目前有24名孩子家長拿到了770元退款，剩餘10名家長一分錢都沒拿到。

另一名謝姓家長的孩子今年5歲，新學年剛上大班。他透露，涉事幼兒園位於江西省南昌市新建區現代米羅恒茂世紀花園小區內，是一所民辦幼兒園。9月1日報到那天，他一共交了3980元報名費，孩子於9月4日正式開學。

「孩子才上5天學，幼兒園就閉園了，著實讓人感到詫異。9月10日教師節這天，我們家長還在群裡祝老師們節日快樂。當天中午，園長突然通知說，幼兒園生源不足辦不下去了」，謝父說，關於退費問題，園方未能與家長們達成一致，「園長說要一年內分期返還學費，大家肯定是希望一次性全部退清。」

11日，上述園長的電話一直無人接聽。轄區派出所工作人員表示，10日，有警員介入協調此事，但具體情況暫不清楚。

南昌市新建區教體局工作人員表示，接到家長們反映的情況後，他們立即協調周邊有學位的幼兒園保證孩子上學，目前，有部分孩子已經到新幼兒園報名。涉事幼兒園是一所民辦幼兒園，園方稱因資金鍊斷裂，無力再繼續經營下去，所以選擇閉園。

「10日，我們有同事和涉事園長溝通過，對方稱他們目前沒有錢退費。11日，我們再次聯繫該園長，可電話一直沒人接」，上述教體局工作人員表示，他們會繼續聯合有關部門協調後續退費事宜。家長們表示，他們將考慮聯名起訴涉事園方，追討剩餘的學費。