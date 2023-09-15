金正恩搭乘專車抵達共青城　視察蘇愷戰機生產工廠

▲金正恩專列車抵達阿穆爾河畔共青城。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩13日結束與俄國總統普丁的會談後，搭乘專用列車離開東方太空發射場，目前已經抵達哈巴羅夫斯克邊疆區的共青城，視察當地生產蘇愷戰鬥機的工廠，並接見地方官員，當地政府針對部分市區道路進行交通管制，預計金正恩接下來還將前往海參崴。

根據南韓《韓聯社》、俄媒《塔斯社》，金正恩所搭乘的綠皮防彈專用列車已經於當地時間15日上午8時50分（台灣時間15日上午6時50分），抵達位於哈巴羅夫斯克邊疆區的產業都市阿穆爾河畔共青城，現場舉行歡迎儀式，在接見邊疆區行政長官傑格佳廖夫（Mikhail Degtyarev）、共青城市長等人後，旋即前往尤里加加林戰鬥機工廠。

尤里加加林戰鬥機工廠生產匿蹤戰機蘇愷-57、民營飛機等。

????????????????Поезд лидера КНДР Ким Чен Ына прибыл на вокзал Комсомольска-на-Амуре.



Ким Чен Ын в Комсомольске-на-Амуре посетит заводы, где производится гражданская и боевая техника, ранее рассказал Путин.



Также корейский лидер приедет во Владивосток. https://t.co/CibIvHodKt pic.twitter.com/XBHY0cStBV — Alisa_Vasilisa (@Alisa_Vasilisa_) September 14, 2023

從Telegram等社群媒體釋出的影像中可以看到，疑似護送金正恩前往當地工廠參訪的一整排黑色轎車行駛在道路上，當地政府從今天上午6時至下午1時，針對市區道路部分路段實施交通管制。

金正恩13日在阿穆爾州東方太空發射場結束與川普的會談後，便繼續搭乘專用列車，前往1170公里遠的共青城，為睽違2天再度出席在俄國當地的公開行程。

▲金正恩抵達共青城後，黑色轎車護送前往戰機工廠。（圖／CFP）

消息指出，金正恩不僅視察太空發射場、戰鬥機工廠，他也將在俄國當地造訪潛艦生產基地，包括在結束共青城的行程後，他將再度搭乘列車、行駛1150公里後抵達海參崴，造訪俄國派平洋艦隊司令部、遠東聯邦大學等。

日媒《共同社》則指出，俄國國防部長蕭依古有可能陪同金正恩參訪共青城的戰鬥機生產工廠，至於隨同金正恩參訪的北韓官員，則包括朝鮮人民軍空軍司令官金光赫、朝鮮海軍司令官金明植。