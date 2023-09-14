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雜交趴內幕！女主角大戰30男「乳頭咬到流血」　淫玩1晚只賺幾千塊

▲▼性感、女人、胸部、性愛、做愛、上床。（示意圖／CFP）

▲A子接受日媒採訪，揭露雜交派對的情況。（示意圖／CFP，下同。）

記者吳美依／綜合報導

日本33歲男子澤村雅也靠著舉辦雜交派對賺錢，10年來獲利估逾6億日元（約新台幣1.3億），直到去年11月被捕，昨日被判2年10個月監禁。他當初招募的其中一名派對女主角「A子」接受媒體採訪，揭露狂歡表面之下暗藏的痛苦經歷。

A子向《集英社》表示，自己從餐旅職業學校退學，又因新冠疫情失去海外培訓機會，頓失人生目標、自暴自棄，就在此時踏入成人娛樂產業。後來，她透過社群媒體，獲邀「參加聚會、賺賺外快」時，也很快就答應了。

A子每月大約參加3、4場雜交派對，每次大約5至6小時，需要服務的男性最少10人、最多30幾人。雖然客戶也有20多歲的男生，但大多是40、50歲的中年男子。因為要同時面對很多人，總會被不斷撫摸胸部與下體，左右手還要分別握著生殖器，「我的乳頭被咬到都是血」。

▲桃園市楊姓男子去年1月間趁借住友人住處，見17歲少女醉倒床上，竟乘機無力抗拒時襲胸摸下體猥褻得逞。（示意圖／取自視覺中國CFP）

澤村雅也一開始開出的報酬為每次8萬日元（約新台幣1.7萬元），但只有第1、2次維持這個價碼，後來薪水逐漸減少，直到去年11月事情曝光時，只剩下每次3萬日元（約新台幣6500元）。

此外，A子也被要求接受「無套內射」，儘管她因為服用避孕藥而沒有懷孕，但仍感染淋病及衣原體等性病。她曾經要求澤村雅也支付檢查、治療與藥物費用，但對方以「付不起」為由拒絕。

被問及對於澤村雅也判刑的想法，A子坦言「很難用言語表達，因為在那些派對以外，也有對我來說很美好的回憶。」她如今金盆洗手、放下過去，除了配合當局調查之外，不再與任何派對相關人士來往，也退出成人娛樂產業，目前在一間上市通訊企業工作，有著穩定收入。

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