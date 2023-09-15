克宮：金正恩會在俄羅斯「多待幾天」　和普丁互送步槍

▲北韓領導人金正恩會見俄羅斯總統普丁。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

克里姆林宮表示，在13日峰會上，俄羅斯與北韓元首互贈禮物，包括兩國製造的步槍等，會後普丁返回莫斯科，但金正恩的訪問還將持續數日。據悉，他將視察俄羅斯戰艦展示、參訪數間工廠，停留海參崴後，才返回北韓。

BBC指出，這兩個被制裁政權會晤之際，他們與西方的關係皆處於歷史新低點。峰會期間，2名領袖討論了軍事問題及烏克蘭戰爭等，金正恩似乎對此表達支持，並且「意外延長」訪俄之旅。

克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）未說明金正恩訪俄之旅延長的細節，但稱普丁「很感激地」接受了訪問北韓的邀請，還贈送一雙「上過太空很多次」的太空衣手套及一把俄製步槍，金正恩也回贈北韓製步槍等禮物。

此外，金正恩表達了對俄羅斯的支持，稱「我們將永遠支持普丁總統及俄國領導層的決定…共同對抗帝國主義。」普丁也透露，將會協助平壤開發衛星，但承認軍事合作「有一定的局限性」。

美國對此表達關切，因為俄羅斯協助衛星科技，將改善北韓的導彈計畫。國務院發言人米勒（Matthew Miller）13日表示，「這令人相當不安」，且可能違反多項俄羅斯過去投票同意的聯合國安理會決議案。

此前，美國就曾警告，如果北韓向俄羅斯提供武器，將「毫不猶豫」採取行動。克宮表示，對他們而言，重要的是俄羅斯和北韓的利益，「而非來自華府的警告」。