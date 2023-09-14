超商開賣超夯「韓國擬真麵包」！地瓜、南瓜造型太Q　咬下有香甜內餡

▲7-11預購開賣IG爆紅「韓國擬真麵包」，加碼送超Q乳酪造型湯匙。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

衝超商買了！就有超商即日起開放預購爆紅「韓國擬真麵包」，盒子裡裝著超Q地瓜、馬鈴薯及南瓜造型麵包，吃起來外脆內Q，甚至還能吃到香甜的內餡，再加碼送乳酪造型湯匙；另外，超商限定門市也將在9/18起開賣韓國超夯「延世大學生乳包」，有原味、巧克力2款口味。

7-11開賣IG爆紅「韓國擬真麵包」，即日起至11/12止開放預購，以韓國配放麵粉製成外脆內Q的地瓜、馬鈴薯及南瓜造型麵包，地瓜餡為台農66號紅肉地瓜，馬鈴薯則搭配起司、奶油與鮮奶，南瓜麵包是以奶油乳酪呈現香甜滋味，每盒附贈超Q乳酪造型湯匙。

另外，7-11桃竹以北限定門市將在9/18起開賣「延世大學生乳包」，自韓國原裝進口、銷售破千萬顆，共有原味及巧克力2種口味，選用香濃醇厚的延世大學牛乳製成，皮薄餡多，大口咬下如同奶油炸彈一般，每一口都療癒，9/20起至10/3還可享任選第2件79折。

▲「延世大學生乳包」共有原味、巧克力2種口味，咬下是宛如奶油炸彈的口感。

必勝客最新中秋限定「月見韓式烤五花比薩」來了，嚴選厚切台灣豬五花佐以韓式新松辣醬，再搭配菠菜、韓式蘿蔔等料，接著放上一塊塊康門貝爾起司，增添奶香口感，最外層還有整圈綿密蛋沙拉，打造豐富滋味，即日起於全門市正式開吃。

▲中秋限定吃「月見韓式烤五花比薩」。（圖／必勝客提供，下同）

▲中秋限定吃「月見韓式烤五花比薩」。