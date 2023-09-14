　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

超商開賣超夯「韓國擬真麵包」！地瓜、南瓜造型太Q　咬下有香甜內餡

▲▼7-11預購開賣IG爆紅「韓國擬真麵包」。（圖／7-11提供）

▲7-11預購開賣IG爆紅「韓國擬真麵包」，加碼送超Q乳酪造型湯匙。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

衝超商買了！就有超商即日起開放預購爆紅「韓國擬真麵包」，盒子裡裝著超Q地瓜、馬鈴薯及南瓜造型麵包，吃起來外脆內Q，甚至還能吃到香甜的內餡，再加碼送乳酪造型湯匙；另外，超商限定門市也將在9/18起開賣韓國超夯「延世大學生乳包」，有原味、巧克力2款口味。

7-11開賣IG爆紅「韓國擬真麵包」，即日起至11/12止開放預購，以韓國配放麵粉製成外脆內Q的地瓜、馬鈴薯及南瓜造型麵包，地瓜餡為台農66號紅肉地瓜，馬鈴薯則搭配起司、奶油與鮮奶，南瓜麵包是以奶油乳酪呈現香甜滋味，每盒附贈超Q乳酪造型湯匙。

另外，7-11桃竹以北限定門市將在9/18起開賣「延世大學生乳包」，自韓國原裝進口、銷售破千萬顆，共有原味及巧克力2種口味，選用香濃醇厚的延世大學牛乳製成，皮薄餡多，大口咬下如同奶油炸彈一般，每一口都療癒，9/20起至10/3還可享任選第2件79折。

▲▼7-11將在9/18開賣韓國超紅「延世大學生乳包」。（圖／7-11提供）

▲「延世大學生乳包」共有原味、巧克力2種口味，咬下是宛如奶油炸彈的口感。

必勝客最新中秋限定「月見韓式烤五花比薩」來了，嚴選厚切台灣豬五花佐以韓式新松辣醬，再搭配菠菜、韓式蘿蔔等料，接著放上一塊塊康門貝爾起司，增添奶香口感，最外層還有整圈綿密蛋沙拉，打造豐富滋味，即日起於全門市正式開吃。

▲▼必勝客推出中秋限定「月見韓式烤五花比薩」。（圖／業者提供）

▲中秋限定吃「月見韓式烤五花比薩」。（圖／必勝客提供，下同）

▲▼必勝客推出中秋限定「月見韓式烤五花比薩」。（圖／業者提供）

▲中秋限定吃「月見韓式烤五花比薩」。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
快訊／流感疫苗意願書遭誤植！　逾100萬家長要重簽
特地飛日本買iPhone　回台用「拍照可靜音」！原因曝光
威力彩頭獎5.7億！「3生肖」財運旺
快訊／白蛆竄出！網爆好市多牛肉超噁　台中市府出手了
被乾哥「強行侵入多次」！　女星揭16歲陰影：瀕臨死亡
明天開搶iPhone 15！　妹子「1狀況秒滅火」內行也點頭
獨／信義區狼師染指6女童！　北市教局開鍘了
「這道泰國菜」會致癌！　每年2萬人因吃它死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

超商開賣超夯「韓國擬真麵包」！地瓜、南瓜造型太Q　咬下有香甜內餡

【廣編】在倫敦遇見英皇西點　Salty Box一開盒就愛上

Panasonic 2023秋季新品發表　用智慧家電打造家的美好溫度

迎中秋！東森購物網辦「柚子創意賽」　投稿送柚子禮盒

全聯售出「巴西進口蛋」可退貨！11／11前憑發票及原商品辦理

溫差大血管彈性易疲勞　腿酸腳麻、水腫抽筋循環大卡關

這支太欠吃！「哈根達斯雪糕新口味」來了　超商限定開賣

一秒飛出國不用等待！　韓國品牌「韓味不二」海苔酥輕鬆滿足味蕾

周末小確幸等到了！　超商「霜淇淋買1送1」爽嗑3天

「捐血爽吃麥當勞大麥克」限時47天！　1條件加碼嗑免費小薯

兒甜蜜告白：我太喜歡你❤爸狠喊「明天上學」毀氣氛

鍾欣凌、陳亞蘭、劉品言尬身材XD　主持金鐘不減肥：別給女藝人壓力！

被警車按喇叭竟開窗掏槍　囂張台中男對警比劃恐嚇

iPhone 15、全新Apple Watch 蘋果發表會新品一次看

苗栗史上最大「鬼門關夜市」　400攤商、封6條路塞爆人潮

孫生上館長直播提媽媽淚崩！　被罵不孝子：我對妳不離不棄

以為伴手禮「可食用」　他一口咬下...滿嘴泡泡

如何讓肥皂快速轉動？　只靠蓮蓬頭輕鬆變陀螺

iPhone 15「粉色本尊美哭」！　莫莉一拿嚇到：手不會發炎了

加菲貓走失呆坐一中商圈　2正妹衝警局領回：壞壞貓

超商開賣超夯「韓國擬真麵包」！地瓜、南瓜造型太Q　咬下有香甜內餡

【廣編】在倫敦遇見英皇西點　Salty Box一開盒就愛上

Panasonic 2023秋季新品發表　用智慧家電打造家的美好溫度

迎中秋！東森購物網辦「柚子創意賽」　投稿送柚子禮盒

全聯售出「巴西進口蛋」可退貨！11／11前憑發票及原商品辦理

溫差大血管彈性易疲勞　腿酸腳麻、水腫抽筋循環大卡關

這支太欠吃！「哈根達斯雪糕新口味」來了　超商限定開賣

一秒飛出國不用等待！　韓國品牌「韓味不二」海苔酥輕鬆滿足味蕾

周末小確幸等到了！　超商「霜淇淋買1送1」爽嗑3天

「捐血爽吃麥當勞大麥克」限時47天！　1條件加碼嗑免費小薯

富邦第2指名左投迷航　郭勇志點出問題要克服

神岡情侶雙亡陳屍租屋處！家屬悲痛見最後一面　相驗結果曝

下雨就棄單！麥當勞員工怨「破萬餐點報廢」　外送員曝主因打臉

網紅正面對決基泰　親曝解約談判結果

學長失誤了！油罐車撞189萬豪華休旅　「巨型路障」回堵到國道

鬼門關前顯靈？他機車傾倒見監視器「1詭異景象」驚：才剛拜完阿嬤

立委參選人陳冠廷提「八大農業政策」力促升級 　誓做農民後盾

「台北漢來大飯店」10月試營運！客房、餐飲亮點搶先看

台61線橋下與貨車碰撞！他見警竟棄車落跑百米　落網身分曝光

38家銀行壓力測試過關！　3指標高於法定水準

鸚鵡「大法師跑法」衝向媽　被爸嚇一跳炸毛氣噗噗碎唸

消費熱門新聞

摩斯冰紅茶免費送！抽1年份米漢堡

超商大杯美式「只要23元」爽喝

全聯售出「巴西進口蛋」可退貨！

速食店「漢堡買1送1」今天限時搶

捐血免費吃麥當勞大麥克限時47天

好市多2023日本必買神物緊急補貨

荷包放大術！好市多舒潔三層衛生紙祭年度最殺折扣

限時5天！超商9大咖啡飲品組合價爽喝

超商「霜淇淋買1送1」爽嗑3天！

黑松X金酒大玩過桶手法　網讚：超乎想像

全台通路最新「激省優惠」懶人包

溫差大血管彈性易疲勞　腿酸腳麻、水腫抽筋循環大卡關

美式賣場衛生紙特價搶翻天　網友：還有另一款隱藏甜品偷降價

民調／票選三冠王洗髮品牌出爐

更多熱門

相關新聞

「四代目菊川」台中店9/20開幕

「四代目菊川」台中店9/20開幕

中部地區鰻魚飯愛好者等到了！日本人氣鰻魚飯「うなぎ四代目菊川」台中店9月20日晚間正式營運，今日起開放訂位，慶祝開幕，10月31日以前用餐即享9折優惠。

呷哺呷哺小火鍋2號店插旗信義區

呷哺呷哺小火鍋2號店插旗信義區

嘉義最Chill城堡烤肉趴爽吃海陸大餐

嘉義最Chill城堡烤肉趴爽吃海陸大餐

可不可「15款新品」開喝了！

可不可「15款新品」開喝了！

礁溪五星酒店Buffet 2人同行壽星免費

礁溪五星酒店Buffet 2人同行壽星免費

關鍵字：

美食雲超商新品超商美食

讀者迴響

熱門新聞

取消通話費優惠　公平會重罰中華電信、台灣大7600萬元

快訊／大牙硬起來首發文！已在香港警局報案

隋棠、謝沛恩傻眼！賴佩霞認「家人全都不知情」

獨／北市某高職學生鬥毆！持滅火器狂噴19人送醫

墨西哥國會公開「2具外星人屍體」腹部竟有3顆卵

快訊／郭台銘宣布了　 藝人賴佩霞擔任副手

金鐘58／完整入圍名單！《模仿犯》進17項最多

快訊／賴佩霞哭了！痛揭參選原因

北捷車廂「乘客集體尖叫奔逃」！目擊者曝狀況

快訊／謝沛恩一早起床看訊息嚇到　才知媽賴佩霞要選副總統

許藍方全素顏錄影！小S、派翠克看傻眼

醫示警：內褲別手洗！後果曝光　有「3狀況」該換新的了

快訊／起底賴佩霞！在《人選之人》當選

即／又有天坑！北市大同區赤峰街現大洞

搭擋郭台銘拚2024！賴佩霞小檔案一次看　「盼落實整合在野心願」

更多

最夯影音

更多
兒甜蜜告白：我太喜歡你❤爸狠喊「明天上學」毀氣氛

兒甜蜜告白：我太喜歡你❤爸狠喊「明天上學」毀氣氛
鍾欣凌、陳亞蘭、劉品言尬身材XD　主持金鐘不減肥：別給女藝人壓力！

鍾欣凌、陳亞蘭、劉品言尬身材XD　主持金鐘不減肥：別給女藝人壓力！

被警車按喇叭竟開窗掏槍　囂張台中男對警比劃恐嚇

被警車按喇叭竟開窗掏槍　囂張台中男對警比劃恐嚇

iPhone 15、全新Apple Watch 蘋果發表會新品一次看

iPhone 15、全新Apple Watch 蘋果發表會新品一次看

苗栗史上最大「鬼門關夜市」　400攤商、封6條路塞爆人潮

苗栗史上最大「鬼門關夜市」　400攤商、封6條路塞爆人潮

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面