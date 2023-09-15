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轉運了！「4生肖」鬼門關後財運大爆發　第1名有意外之財

▲命理專家林霖老師與大家分享，農曆五月中有三個生肖將迎來財神擁抱，有大筆錢財入袋，令人羨慕。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲鬼門關後，4生肖將迎來絕佳好財運。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

文／CTWANT

隨著農曆7月鬼門關，被稱為「最兇鬼月」終將結束，運勢粉專《塔羅牌老師艾菲爾》發文表示，對於「4生肖」來說，這是個值得期待的時刻，因為這4生肖將在未來日子裡，財運蒸蒸日上，有望迎接絕佳好運，務必好好把握！

第4名生肖龍

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幸運之星正在照耀著生肖龍，你們的財運將會蒸蒸日上，事業也會順風順水，並帶來更穩定和可觀的收入。更令人振奮的是，當農曆7月結束時，你們將會遇到貴人，這位貴人不僅會給予你支持和鼓勵，還會為你打開商機的大門，有望因此增加收入。請務必珍惜機會，全力以赴！

第3名生肖羊

太陽星和天喜星正照耀著生肖羊，這將使你的人緣特別好，桃花運也會相當旺盛，當農曆7月結束時，你的財運更會轉旺。這段時間的你，有望透過社交活動的參與，以及愛情關係的建立來獲取財富，包括意想不到的獎勵、收入來源或貴重禮物。請好好善用機會，與更多人建立緊密關係，享受愉快的社交活動，並藉此提升財務狀況和生活品質！

第2名生肖狗

天德貴人和文昌星的力量正在加持生肖狗，這將使你在學業和事業方面都有顯著的進步。更令人振奮的是，當農曆7月結束時，你的財運也會隨之提升。你有機會在此期間透過考試取得優異成績，或是升職增加收入及額外獎金。請好好把握，努力實現自己的目標和夢想！

第1名生肖鼠

生肖鼠在天乙貴人的庇護下，財運正處於巔峰，尤其是在鬼門關後，你有機會在這此期間獲得意外之財或投資效益，請多加留意身邊的機會，並謹慎處理財務。若能善用你的智慧和資源，把握積累財富的最佳時機，便能夠更好地實現財務目標，務必相信自己，勇敢追求財富！

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