元智愛家服務隊　為獨居老人整理居家環境落實社會責任

▲元智愛家服務隊與嘉宜社福基金會合作，為獨居老人整理居家環境。（圖／元智提供）

記者楊淑媛／桃園報導

元智大學學務處課外活動組與嘉宜社會福利基金會合作，帶領元智「Youth青年志工大聯盟」所成立的「愛家服務隊」，前往桃園市內獨居長輩住家，以油漆粉刷、簡易修繕、清潔及收納整理等服務，讓年邁的獨居長輩有一個更明亮與舒適的空間。元智大學學務長劉俞志表示，高齡化社會，元智鼓勵同學投入社會關懷，落實社會責任。

位於平鎮老舊眷村的汪奶奶家，因為屋況老舊年久失修，再加上汪奶奶年紀漸長，老伴往生後自己也行動不便，即便房子漏水、壁癌致牆壁油漆剝落潮濕，房間出現堆積如山的雜物，但因無力整理，所以室內空間破損且擁擠不堪，前往關懷的社工為了幫老奶奶改善居住空間，嘉宜基金會特別與元智大學課外組合作，招募有愛心且服務熱忱的同學，透過專業培訓，協助汪奶奶居家環境大改造。

就讀電機系的謝同學表示，參與此次服務後，讓他感受獨居老人須要被更多的關懷與照顧，而協助改善奶奶家的環境，讓奶奶可以有更安全、方便與明亮的生活空間。透過這次的服務，回家後也會主動整理清潔自己的房間，不會因為忙著讀書，就將家裡清潔打掃的責任讓媽媽負擔。

機械系李同學則分享，這次主要負責刷油漆，汪奶奶很熱情的招呼著同學，甚至將僅有的餅乾分享給我們並頻頻向同學們道謝。嘉宜社會福利基金會的陳社工表示，肯定並讚許元智大學愛家服務隊同學們的服務熱忱，志工極具耐心與同理心，懂得站在長輩需求的角度，分門別類放置衣物、食物；更細心整理電線線材、廚具等等；而幫奶奶油漆牆面之前，還會細心的先清潔一遍，讓油漆上漆的品質更佳。