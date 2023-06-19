元智大學成立大陸校友會　廈門集美大學柯冉絢教授榮任創會長

▲廖慶榮校長、魏崑楠理事長(左二、一)與大陸校友會會長廈門集美大學柯冉絢(右二)。（圖／元智提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為連絡校友感情、匯聚大陸校友的力量，與發揮元智人互助團結的精神，元智大學大陸校友會17日在福建廈門正式成立，共有來自大陸各地60餘名元智校友參加，並推舉廈門集美大學柯冉絢教授擔任大陸校友會會長，場面熱烈。元智大學校長廖慶榮表示，校友是學校最珍貴資產，未來將加強各地區校友會的成立。

廖慶榮表示，元智近年來除了學術研究排名提升、產學合作豐碩成果、國際師資的延攬、國際學生交流，與元智永續發展規劃外，最重要的是積極推動校友事務；而在他擔任校長後，體認到校友是學校最珍貴資產，因此除了成立校友總會外，也加強各地區校友會的成立。由於長期以來和大陸姊妹校的交流，有許多來自大陸的學位生、交換生、雙聯生與交換研習生到元智大學學習，也有許多元智畢業的台商。因此，選擇在大陸成立校友會，有其重要性與代表性。

會中，在廖慶榮校長、元智大學校友總會理事長魏崑楠與在場校友的見證下，共同推舉廈門集美大學柯冉絢教授擔任大陸校友會會長。柯會長表示，非常感念母校的栽培，帶著誠惶誠恐的心情接下會長的工作，未來會盡己所能服務大陸各地的元智校友們。除了廈門當地的校友外，也有遠自河南、四川與福州的校友們特地趕來參加。大家齊聚一堂話當年，回憶起在元智學習的點點滴滴，也感念師長的耐心教導，並相約明年再聚。