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元智大學新設護理學系　113學年首招45名學生

▲元智大學新設護理學系，113學年度起招生。（圖／記者楊惠琪攝）

▲元智大學新設護理學系，113學年度起首收45名學生。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

元智大學今（31日）宣布，已獲教育部核准新設護理系，自113學年度起招生，首屆將招收45名學生，將結合元智理工與資訊專才，與亞東醫院攜手培育智慧護理人才，並擴大校地在新北市林口區興建醫護學院，預計114年3月完工啟用。

元智大學今舉行招生記者會，校長廖慶榮表示，申設護理學系經過4次申請，終於在上周獲教育部核准設立，因為醫護都是管制校系，申請不易，這次護理系通過後，接續會在申設學士後醫學系而籌設中的醫護學院，也可望在明年2月核准成立。

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廖慶榮表示，歷經新冠肺炎肆虐，因應超高齡社會來臨，現在很多醫院因為缺護理師，被迫關病床，培育醫護人員是重要課題，將與新北市唯一的醫學中心亞東紀念醫院作為主要教學醫院，提供護理學系師資、設備、實習機會；課程著重資訊智慧醫護課程，將致力培育具備雲端技術和數位解決方案能力的醫療護理人才，將與Google、Amazon、Microsoft世界科技大廠產學合作。

廖慶榮指出，籌設三年多的元智大學醫護學院，也可望在明年2月通過設立，已在新北市增設林口醫護學院分部，新校區鄰近林口運動中心、三井outlet，目前已在興建中，預計114年3月完工啟用，明年首屆護理系新生入學後，預計大二下學期就可使用林口新校地。

元智大學醫護學院籌備處主任陳芸表示，新北分部護理學院首期以設置護理館和學生宿舍為優先，全區佈建5G網路並設置餐廳、商店等服務性商業設施，二期開發將加入講堂、會議中心等校園建設，藉由產官學三面向合作，在高教體系下培育國內優質護理人才。

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