鬼門關橫財來！3生肖「偏財運旺炸」　爽中大獎賺到爆

▲今天是農曆7月30日，是俗稱為「鬼門關」的日子。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

農曆七月進入倒數，今（14）天晚上11點為農曆七月三十日「鬼門關」的時刻，代表外出放風的好兄弟將重回陰間，有些人的運勢也會開始好轉。命理網站「福財生肖」就分析透露，3生肖在14日鬼門關後運勢一飛沖天，鴻運當頭，有機會中大獎、發橫財。

生肖虎

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生肖虎的朋友喜歡追求完美，從小到大就特別幸運，各路錢財自然隨之而來，性格很大氣，不愛與人計較。9月14號開始，生肖虎發財之路順風順水，橫財遍地喜相隨，八方聚來厚財，必定能夠做出出色的成績，在賺錢門道上多了很多機會，正財運旺盛又偏財運多多，如果能夠及時把握住機會穩步中求突破，必定好運不斷，喜事連連，錢包鼓鼓。

生肖馬

生肖馬的朋友有高顏值，形象很出色，很有進取心，對人總是特別溫和友好。9月14號開始，生肖馬鈔票翻倍，錢財滾滾來，正財旺橫財發，他們做事再也不求人，如果能夠維繫好人際關系，還有望獲得提拔，攀升到更高的職位當中，搖身一變成為人上人，日子越過越舒坦，所以正財降臨的時候也能接得住。

生肖鼠

生肖鼠的朋友不論做什麽都會拚盡全力，一定會做到盡善盡美，不管在什麽場合，都能成為眾人焦點，敢於追逐自己的夢想。9月14號開始，生肖鼠運勢一飛沖天，中大獎發橫財，存款漲不停，喜事一籮筐，此外對於少部分人來講，要預防舊患復發，注意飲食健康，少吃垃圾食物，如果在工作中能取得各路同伴的協助，薪資不斷上漲，生活當然幸福美滿。

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