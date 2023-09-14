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快訊／小三通旅客行李限重！「限20公斤」20日實施　超重將拒載

▲▼ 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲小三通行李將限重。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、劉人豪／金門報導

小三通航線船舶，20日開始將實施行李限重！每人可攜帶2件總重不超過20公斤的行李，另手持行李限制為7公斤，其中單件行李的長+寬+高，總和不可超過180公分，如果超過的話將予以拒載。

▲▼ 小三通行李 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼ 小三通行李 。（圖／記者林名揚翻攝）

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小三通航線8家航商發出聲明表示，出入境過程中所攜帶的行李，應以滿足個人短期旅途自用為目的，不攜帶超過短期旅遊需要的物品登船；目前五通口岸廈金小三通航線為客運航線，不得載運或攜帶大件貨物、工業品等影響船舶穩性的行李登船。客船對旅客攜帶物品應有尺度和數量限制，嚴禁載運或旅客攜帶危險物品。並限制每人可攜帶2件總重不超過20公斤的行李，另手持行李限制為7公斤，其中單件行李的長+寬+高，總和不可超過180公分，如果超過的話將予以拒載。

▲▼ 小三通行李 。（圖／記者林名揚翻攝）

金門縣港務處表示，小三通客運金廈航線8家航商，今（14）日發出的行李限重共同聲明部分，是為保障旅客搭船與小三通船舶航行安全考量，避免船舶超載影響航安，經兩岸業者協商一致，為期一週進行宣導，並自9月20日起金廈航線執行該措施，金門方於水頭碼頭驗一票口通關前由船公司派員執行行李限制措施，亦對超限超重行李，將予以拒載，廈門方亦於五通碼頭二樓通關前派員執行。

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