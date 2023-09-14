大陸推「金廈同城生活圈」　金門縣長陳福海：有利民生發展

▲陳福海對於大陸國務院在相關方案表達正面看法。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、劉人豪／金門報導

大陸國務院近日公布將推動「金廈同城生活圈」等政策方案，縣長陳福海接受媒體訪問時回應，金廈兩地有別於其他縣市，過去兩門的交流合作相對較為密切，已請今（14）日出訪廈門的李副縣長，向對岸表達爭取陸客赴金旅遊、小三通旅客攜帶高粱數量倍增、大嶝居民配售酒等務實需求。陳福海對於大陸國務院在相關方案內所提「共用廈門新機場」構想，也表達正面看法，認為或許可以在霧季時，作為航空公司備援轉降機場疏運旅客。

據了解，大陸國務院在12日晚間公布「關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示範區的意見」，該份文件希望福建能充分發揮對台的獨特優勢和先行示範作用，內容主要多為完善台灣居民在福建生活時的各種政策、待遇制度，全文共計21條、4千餘字，其中對於我國的金門縣、連江縣更是單獨為文列出多點盼能發展合作的政策概念。

在該份政策文件內有關促進福建全域融合發展項目中，針對金門特別提到以下政策概念方向，包括：支持廈門與金門加快融合發展。支持廈門開展綜合改革試點，以清單批量授權方式賦予廈門在重點領域和關鍵環節改革上更大自主權。實施金門居民在廈門同等享受當地居民待遇，率先推進基本公共服務均等化普惠化便捷化，打造廈金“同城生活圈”，深化廈門大學與金門大學校際交流合作。探索廈金合作共建基礎設施模式，加快推進與金門通電、通氣、通橋，支持金門共用廈門新機場。

由於大陸國務院在文件中提到支持授權廈門在重點領域和關鍵環節改革上有更大自主權，對此陳福海也希望廈門方也能勾勒回應更多金門近年來多次提及的交流政策，例如關係到金門觀光發展的陸客遊金門，能夠替金酒公司增添營業額的小三通旅客攜帶高粱酒數量倍增方案，以及大嶝居民配售酒等相關務實性的做法。據了解，陳縣長念茲在茲的民生經建等相關政策，也已請率團赴廈門交流的李文良副縣長在金廈交流座談會中提出。

此外對於外界關注大陸國務院有關「金廈同城生活圈、金廈共用廈門新機場」等政策發想，縣長幕僚也透露，由於廈門新機場緊鄰金門東北角，兩地相距僅數公里，未來完工啟用前勢必有起降航道、飛航安全等相關議題需要討論，因此陳縣長也多次表示，金門具有兩岸交流的樞紐區位優勢，若有機會也願意協助兩岸飛航相關單位開展事務性協商工作。

陳福海也認為，金門在霧季時可能會發生全日關場或無效飛行的情況，基於旅客的安全以及飛航的妥善性，我方也應思考廈門新機場作為航空公司在無法降落金門時的備援轉降機場，雙方可以透過事先協商、專車專船疏運等機制來協助旅客。

▲金門縣長陳福海。（圖／記者林名揚翻攝）

至於文件中提及的「加快推進與金門通電、通氣、通橋」等訴求，陳福海在2018年縣長任內也曾有金門新三通（通水、通電、通橋）的倡議，「通氣」則源於習近平主席2019年提出的「新四通」；陳縣長以為，「通電、通氣、通橋」議題需要兩岸當局重啟對話機制，恢復制度化交流，甚至是授予地方政府更多的事務性協商權限，才可能有實質性的進展。

對於兩岸在近期針對人員往來、經貿交流分別公布相關政策，陳福海透過幕僚表示，金廈兩地有別於其他縣市，過去兩門的交流合作，淵緣深、情誼久、層面廣。對於兩岸相關部門推出有利於金門民生發展的政策，正面看待並保持關注與研究，同時也將持續爭取有利於金門的各項交流。