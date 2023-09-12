金門議員提案「民代外島加給」…官員當場傻眼！縣府將討論可行性

▲金門縣議會臨時動議，有議員提案爭取民代外島加給。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚／金門報導

金門縣議會第八屆第二次臨時會12日舉行第二會次議程，由議長洪允典擔任主席主持會議，會臨時會第三會次議程包括有審議議員提案、審議人民請願案、臨時動議、閉會。而議員王國代在議員臨時動議裡提出，建請金門縣政府研議向中央爭取外島民意代表應支給外島加給，讓現場官員傻眼，當場不知所措互踢皮球。不過民眾眼裡卻不以為然，紛紛抱怨議員都很少做事「還拿什麼外島加給，根本就是自肥！」

金門縣議員董森堡強調，如果要有離島加給，前提應該是中央預算補助承諾為先，不要再增加縣庫的負擔，避免有利益衝突的問題。

金門縣議員唐麗輝也呼應，現在叫偏遠地區加給，從台北開始算距離，金馬都算是第一級，這筆預算應該由中央買單支付才合理。

金門縣議員蔡水游說，此案關係到在座議員，他說，長期3離島的民代都沒編這筆預算，建議連鎮代表與村里長都納入，蔡水游指出，這筆預算在10到20年前曾經討論過，只是當時立法院有提「自肥」疑慮才喊卡，他認為，這不是「自肥」，而是公平。

對此，洪允典總結指出，公務員已經調整多次，但民代都沒有，「我們都在外島服務，也不要你們有，我們沒有」，最終裁示請縣府研究辦理。

據了解，軍公教離島加給基本數額自今年5月1日起均調整為9790元，離島加給目前係依「各機關學校公教員工地域加給表」規定支給，第一級基本數額7700元年資加成10%、第二級基本數額8730元年資加成20%、第三級基本數額9790元年資加成30%。假如金門縣議會通過的話將是全島第一民意代表領外島加給的縣市，此案是由金門縣議員王國代提案建請金門縣政府爭取。金門縣政府也表示，將收到提案內部討論是否可行。