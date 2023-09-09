金門老兵再披軍裝！牧馬場復刻泛黃騎馬照　英姿穿越半世紀

▲金門老兵「重回牧馬場活動」，讓當年英勇的軍官們穿上軍服重溫舊時光。（圖／記者林名揚翻攝，下同）



記者林名揚、蔡怡萍／金門報導

金門縣畜產試驗所公告，將於9月15日起至11月止辦理「重回牧馬場活動｣，讓曾為國付出的老兵團體知道這項跨越時空的活動，讓昔日老兵拿著當年在牧馬場騎馬英姿颯爽的老照片，回畜試所與當時的馬匹拍照，將兩者上傳畜產試驗所FB，呈現不同時期的馬上英姿。就在活動前夕，現居新店的退伍軍官王建華上尉，得知畜試所舉辦的老兵重回牧馬場活動，立刻回憶起民國60年在金門服役期間，在牧馬場(即現今的金門縣畜場試驗所)騎馬的時光，興奮地拿起昔時騎馬照片重返故地。

畜試所李佳發所長得知王上尉到訪，即刻接待老前輩，一同暢談畜試所牧馬歷史的種種事蹟，王上尉更是提議夥同昔時同袍弟兄重回畜試所。隔日，王上尉邀集同袍兄弟，穿起當時服役的軍服，復刻當年的馬上英姿，再次騎上馬匹都讓老兵興奮不已，也十分感謝畜試所這次的安排。

老兵重回牧馬場的活動時間為9月15日起至11月止，每周二、四下午15點30分~17點10分，在本所跑馬場辦理，每場次招收人數預計上限為50人，退伍老兵提供當兵時在畜試所騎馬的老照片(可將老照片翻拍至手機內)，並在現場騎馬拍照留念，將當日騎馬的照片與老照片上傳金門畜產試驗所FB，本所即致贈精美的「牧馬場紀念臂章｣乙個以資紀念，同時在金牪餐廳購買商品出示「牧馬場紀念臂章｣即享有折扣優惠，同時本次的臂章是專門委託國內知名軍事畫家許良啟老師親自操刀設計，相當具有收藏價值。