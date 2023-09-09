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金門古蹟日開跑！民眾帶孩下海「牽罟」捕魚吃拭餅　漫遊鄉鎮文資

▲▼第二十屆的「2023金門古蹟日」開幕了。（圖／記者林名揚翻攝）

▲第二十屆的「2023金門古蹟日」開幕了，民眾體驗「牽罟」捕魚。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

邁入第二十屆的「2023金門古蹟日」9日在陳景蘭洋樓舉行開幕儀式，連續兩天的古蹟日在各鄉鎮都有不同體驗活動，不僅邀請在地「金門傀儡戲劇團」到場表演，還有捕魚、吃菜粿和拭餅、拓印帆布等體驗活動，文化局號召民眾一起體驗傳產文化、漫遊鄉鎮史蹟。

文化局長呂坤和表示，每年7月第三個週末為「全國古蹟日」，而今年全國古蹟日響應2023年歐洲文化遺產日「Living Heritage活態遺產」主題，希望讓大眾更瞭解有形文化資產場域、館所與無形文化資產的藝術、技術傳承者正在做的工作。

▲▼第二十屆的「2023金門古蹟日」開幕了。（圖／記者林名揚翻攝）

因此，今年金門古蹟日活動響應中央主題，定名為:「樂活古蹟、鄉鎮漫遊」，並委託傑森全球整合行銷股份有限公司規劃舉辦系列活動，於今明兩天針對本縣各鄉鎮推出適合親子共遊的主題行程。在本縣各鄉鎮進行導覽解說古蹟景點及傳藝表演、傳產體驗、趣味互動遊戲等寓教於樂系列推廣活動，希望能拉近文化資產與民眾的距離。

文化局說明，活動第一天，9日上午9時（第一梯次）為古蹟日活動開幕，安排於金湖鎮歷史建築陳景蘭洋樓舉辦，邀請在地傳統藝術表演團隊「金門傀儡戲劇團」進行開場表演，並規劃舉辦牽罟-傳統捕魚技藝體驗，讓民眾一起現場體驗傳統捕魚技能。9日下午2時（第二梯次）則於金沙鎮陽翟老街安排拭餅體驗品嚐活動。

▲▼第二十屆的「2023金門古蹟日」開幕了。（圖／記者林名揚翻攝）

活動第二天，10日上午9時（第三梯次）規劃於金城鎮縣定古蹟清金門鎮總兵署安排帆布拓印活動；10日下午1時（第四梯次）於古寧村辦公處體驗蚵殼再利用、品嚐麵茶創意料理；10日下午3時30分（第五梯次）於上庫社區活動中心體驗菜粿活動，並可於縣定古蹟烈嶼吳秀才厝體驗欣賞南管表演。同時，各場次之文資景點也設置導覽解說與認證遊戲關卡，以提供學員前往參訪及集章兌換推廣品。

此外，9月16、17日兩天於台中文化資產園區串聯22縣市，共同辦理「全國文化資產行動博覽會」，除了設攤展示介紹金門縣內古蹟再利用樂活據點及益智問答互動，並規劃介紹金門拭餅傳奇故事與手作體驗趣味遊戲等項目，促使台灣遊客增加前來金門旅遊觀光的意願。

▲▼第二十屆的「2023金門古蹟日」開幕了。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼第二十屆的「2023金門古蹟日」開幕了。（圖／記者林名揚翻攝）

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