力抗淡季！裕元推南洋美食節滿額抽宿霧機票　LaLaport祭尚菜秀

▲台中裕元花園酒店溫莎咖啡廳自助百匯即日起到30日推出「南洋美食節」。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

9月進入餐飲淡季，各業者卯足全力推活動吸引饕客目光。台中裕元花園酒店溫莎咖啡廳自助百匯即日起到30日推出「南洋美食節」，不分平假日或午晚餐，單筆消費滿3000元，還能抽中華航空宿霧雙人來回機票。LaLaport則祭出尚菜秀活動，今（14）日邀請館內12家餐廳展示招牌菜，吸引不少民眾排隊嘗美食。

裕元花園酒店表示，這次邀請來自泰國、馬來西亞、越南、印尼等四國的客座主廚交流，民眾不用出國就能享用近百款經典東南亞特色菜餚。如泰國的青木瓜沙拉、泰式酸辣魚、冬蔭酸辣海鮮湯；星馬的海南雞飯、辣椒螃蟹、肉骨茶；越南的現做涼拌春捲與法國麵包；以及印尼的巴東牛肉、沙嗲肉串等，結合南洋各國多元的料理方式，呈現東南亞特有的酸、辣、鮮、香獨特風味，預期本次南洋美食節活動，營業額可望較去年同期成長二成。

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▲LaLaport則祭出尚菜秀活動，人氣火鍋吃到飽餐廳饗麻饗辣PLUS也到場共襄盛舉。（圖／記者游瓊華攝）



LaLaport則集結館內12家人氣餐廳齊秀出招牌菜，包括業績最高的人氣火鍋吃到飽「饗麻饗辣PLUS」、全台獨家的預約制和牛割烹「黑泉」以及四度蟬聯米其林必比登美食餐廳的「沁園春」等品牌，現在各家輪番出菜免費讓民眾排隊品嘗，讓逛街民眾大飽口福。

▲金子半之助推出開學祭活動，消費滿額贈送50元抵用券。（圖／記者游瓊華翻攝）



同樣是人氣餐廳，日本丼飯名店金子半之助為慶祝開學祭，即日起到9月30日，在全台門市推出單筆消費滿300元贈50元抵用券，另外自9月14日到10月3日更推出學生憑制服或出示學生證加入會員可享經典天丼九折優惠。