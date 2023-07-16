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造型大車拚！台中星級飯店父親節蛋糕登場　預購千元有找

▲父親節蛋糕,福華飯店。（圖／業者提供）

▲台中福華大飯店父親節蛋糕走紳士路線，另也推出兩款無麩甜點新品搶攻市場。（圖／業者提供）

記者游瓊華／台中報導

下個月就是父親節，台中各大星級飯店推出蛋糕預購，個個不僅拚口感，也拚造型。台中福華推出父親節限定「紳士」蛋糕；裕元花園酒店走清爽路線，推出「茶之夏韻」蛋糕；台中日月千禧酒店則有6吋「父愛如山」香草卡士達慕斯芒果戚風父親節蛋糕；而造型向來浮誇的連鎖咖啡店85度C則祭出「老子有錢」等四款蛋糕搶商機，預購都是千元有找。

台中福華今年除了巧克力口味的紳士蛋糕外，也有兩款無麩甜點新品上市，分別為780元的檸檬派以及650元的橙香莓果乳酪慕斯蛋糕，以新鮮水果作為基底，適合對麩質過敏的民眾食用。

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▲拼造型！台中星級飯店父親節蛋糕登場，預購千元有找 。（圖／記者游瓊華攝、業者提供）

▲裕元花園酒店的父親節蛋糕「茶之夏韻」，全台限量150顆，預購880元。（圖／業者提供）

裕元花園酒店調查，國人父親節愛吃苦甜系與清爽系風味蛋糕，推出以台東頂級紅烏龍茶為底的「茶之夏韻」，全台限量150顆，8/4日前預購享優惠價880元；另有一款以屏東九如檸檬為基底的夏日限定青檸蛋糕。

▲日月千禧父親節蛋糕。（圖／業者提供）

▲日月千禧父親節推出「父愛如山」香草卡士達慕斯芒果戚風蛋糕。（圖／業者提供）

台中日月千禧酒店以爸爸穩重如山的形象為靈感，打造「父愛如山」香草卡士達慕斯芒果戚風父親節蛋糕，搭配香草卡士達芒果餡，要征服消費者的味蕾，8月1日前訂購可享有早鳥優惠價888元。

▲拼造型！台中星級飯店父親節蛋糕登場，預購千元有找 。（圖／記者游瓊華攝、業者提供）

▲85度C主題蛋糕向來很受消費者青睞，今年推出4款父親節蛋糕，預計可賣出3.6萬顆主題蛋糕。（圖／記者游瓊華攝）

若預算有限，可考慮85度C的4款父親節蛋糕，分別是以壯麗的富士山為背景的「父是山」蛋糕；搭配各種手工具的「萬能老爸」蛋糕以及「老子有錢」、「超能老爸」搭配超仿真的美金鈔票和超人造型配件相當吸睛。即日起到8月5日前，購買可享；另到8月8日前，以85Cafe APP會員單筆不限品項消費滿500元，結帳報會員電話，就能抽1萬元旅遊基金，總共20位名額，20萬現金大放送。業者預計，活動檔期間全台可售出3萬6000個主題蛋糕。

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