獨／確定了！饗食天堂Lalaport店9／25開幕　金色三麥暢飲全台首創

▲台中饗食天堂Lalaport店開幕日期確定9月25日，內設367座位將是台中最大、全台第二大。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中人有新餐廳可衝了！饗食天堂LaLaport店終於確定開幕日期，根據《ETtoday新媒體》掌握到消息，饗食天堂LaLaport店將於9月25日、在LaLaport南館3樓開門迎客，占地超過400坪，設有376個座位，是台中最大分店，也是全台第二大，9月16日開放預約。但最特別的是，LaLaport店將提供金色三麥啤酒免加價暢飲，不僅是饗食天堂各店首創，也是金色三麥首度提供暢飲。

LaLaport店這次與SUNMAI金色三麥合作，推出「晃晃白啤」精釀啤酒無限暢飲，不僅是SUNMAI金色三麥台中銷量第一名的酒款。LaLaport店，集結中、西、日等各式異國特色美味來滿足饕客，將在9月25日正式營業，9月16日可開放訂位，消費者可透過iEAT饗愛吃APP，線上即時訂位。

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饗食天堂平日下午餐只要698元，平日午晚餐及假日午餐不含服務費千元有找，就能享用主廚現點現做上百道異國料理。饗食天堂在台中大遠百店從開店以來總是一位難求，想要吃得在一個月前預約，但消費者往往向隅。官方透露，官網開放每個座位可一個月前預約，但開放訂位當日不到一天，座位就會被訂光，尤其晚餐時段更是秒殺。

今年5月三井LaLaport南館與北館開幕，消費者就引頸期盼可同步看到饗食天堂LaLaport店亮相，但饗賓餐旅集團為趕旗下的最頂級吃到飽餐廳「饗A JOY」7月開幕，加上工程延宕，讓饗食天堂台中LaLaport店開業時間延後。現在終於確定LaLaport店開幕日期，台中人想品嘗美食又多了一個新去處。

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▲台中饗食天堂Lalaport店內提供金色三麥啤酒暢飲，成全台各店首創。（圖／金色三麥提供）