果粉敲碗「1功能回歸」期待又落空！他見iPhone 15嘆：年年失望

▲不少人仍期待「Touch ID」回歸。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

iPhone 15已正式亮相，將於22日正式發售。iPhone 15、iPhone 15 Pro系列有不少亮點，包含全新動作按鈕、人像拍照功能升級、改採USB-C接口等，不過，讓許多網友大力敲碗的「1功能」這次仍然沒有回歸，「年年期待指紋，年年失望」、「一直很懷念指紋，快速、方便」。

有網友在PTT的iOS板上，以「蘋果是不是已經放棄全螢幕」為標題發文，提到他從iPhone 13便開始期待「去瀏海」、「指紋辨識」，但到現在iPhone 15已正式亮相，他心中的期待都沒有實現。

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因此，原PO開始覺得之後就算出新機，大概也不會改成「全螢幕」，看完發表會後，他更心想只要不期待，就不會有傷害，大家現在還會期待蘋果推出全螢幕的iPhone嗎？

▲iPhone15 Pro。（圖／蘋果官網）

貼文曝光後，大票網友反倒對「Touch ID」特別有感，「指紋辨識應該是完全放棄了」、「只希望一直有指紋機就行」、「指紋跟Face ID同時都有不是最好嗎」、「我的使用體驗是指紋X打臉部」、「指紋開鎖適用場景多於Face ID，不爭的事實」。

但也有網友則認為，「為什麼那麼多人希望指紋回歸？明明Face ID比較好用」、「整天都在流手汗，不要指紋最好」、「Face ID比指紋好用太多了」、「容易流手汗的人指紋根本沒用」。

此外，還有些網友討論道，「去年做動態島基本就表示幾年內不會改了」、「動態島至少用個幾年」、「那個島看影片時真的很躁」、「動態島根本87，比瀏海更爛」。