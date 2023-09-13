iPhone 15哪裡贏14？一張圖「比較前後代」　果粉喊：錦囊用掉了

記者曾筠淇／綜合報導

iPhone 15終於亮相！今年將於15日開放預購、22日正式發售。有網友看完發表會後，覺得iPhone 15系列似乎沒有太多亮點，但價格卻再創新高。iPhone 15、iPhone 15 Pro有什麼厲害之處？《ETtoday新聞雲》也整理出這代與前一代的比較表。

▲iPhone 15。（圖／翻攝自蘋果官網）

根據蘋果官網，iPhone 15與iPhone 14最明顯的差異莫過於相機，其主相機從1200萬像素來到4800萬像素；人像拍攝也有升級，iPhone 15不用再手動切換模式，當畫面中有人、貓、狗或使用者點按對焦，iPhone即會自動捕捉景深資訊。

再比較iPhone 15 Pro與iPhone 14 Pro，因iPhone 15 Pro採鈦金屬材質，質輕堅固，相比之下，少了19公克，打造史上最輕Pro系列，也達到iPhone史上最薄螢幕邊框。

▲iPhone 15、iPhone 14比較表。點圖可放大。（圖／記者曾筠淇製）

不只如此，iPhone 15 Pro採A17 Pro 晶片，其繪圖處理效能顛覆極限，還能讓手機遊戲的場景更細膩、豐富，讓使用者體驗更佳，可說是歷來最強的iPhone晶片。還有個特別之處，iPhone 15雖然仍採鈴聲/靜音開關鍵，但iPhone 15 Pro則改為動作按鈕，可切換鈴聲、靜音，且還有9大自定義功能，像是快速開啟相機、手電筒、專注模式等。

另外，iPhone 14 Pro系列推出的「動態島」iPhone 15全系列也都有，用戶可以藉此掌握叫車進度、查看來電對象等。而蘋果過去使用的Lightning接口這次退場了，iPhone 15全系列均採用USB-C接口，且iPhone 15 Pro支援USB 3等級速度，比USB 2快20倍。

▲iPhone 15 Pro。（圖／翻攝自YouTube／Apple）

只是對於新機，就有網友在PTT的Gossiping板上，以「蘋果發表會 iPhone 15」為標題發文，提到這系列除了都有動態島、改採USB-C，似乎沒有太多亮點，然而在價格上，卻又比iPhone 14還有貴幾千元，蘋果還能撐多久？

貼文曝光後，引發底下網友熱議，「賣的是信仰」、「還是一堆人會買的，你放心」、「每年都這樣問，結果還是賣最好」、「蘋果是沒牙膏可擠了嗎」、「Type-C，錦囊終於用掉了」、「蘋果何時才能APP雙開或多開」、「手機發展到現在還能期待什麼創新嗎」、「反正有果粉信仰，慢慢擠蘋果牙膏」。

▼iPhone 15系列規格比較。點圖可放大。（圖／記者曾筠淇製）