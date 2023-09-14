白目4官兵「寢室開飲酒趴」開心比YA！國防部怒了：嚴辦害群之馬

▲4官兵在寢室「開飲酒趴」。（圖／翻攝照片）

圖文／CTWANT

軍紀渙散！近日網路上流傳4名陸軍584旅官兵在寢室內飲酒作樂的影片，他們跟友人傳訊息分享歡樂還說一人喝一瓶，行徑令人看了傻眼。對此，國防部表示，會依規定嚴懲。

據《中時新聞網》報導，4名穿迷彩服的官兵除了開趴喝酒，還違反營區通資安全規定使用手機拍攝，傳訊息和影片跟朋友說，他們一人喝一瓶，等於又多了一條罪名。從照片中可見，一人還開心的手拿洋酒比YA。對此，陸軍第六軍團指揮部今（14）日表示，將針對畫面內容逐一比對、清查，有關的涉案人員均予以嚴厲處分，並檢討督管階層疏失責任，絕不讓少數害群之馬，破壞國軍榮譽，影響部隊紀律與嚴整性。

多年前國軍就在營區內實施禁酒令，不過還是有軍士官偷開小伙，下場往往很慘。在實施全募兵制後，只要有官兵犯天條，幾乎都是直接汰除，還是有人故意踩紅線。

據「國軍人員營區內飲酒懲處參考基準表」規定，未經核准於營內飲用酒精性飲品，志願役人員懲罰參考基準為記過1次，擔任單位主官（管）、士官督導長等人員，記過2次；飲酒後於營內肇生行為不檢、危安或有損軍譽事件，志願役人員懲罰參考基準為大過1次至大過2次，有損軍譽將視情節加重處分。

此外，金防部一名賴姓士官4月疑似喝醉酒，跑到金城鎮大街喊「部隊起床」，誇張的擾民行徑被朋友錄下來，影片也遭到不少人批評。金防部表示，賴姓士官在營外的脫序行為，嚴重影響軍紀，金防部會對他嚴懲。

◎喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。

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