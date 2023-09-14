賴佩霞談一例一休哽咽　周玉蔻喊：賴清德早解決讓你哭哭的修法！

記者江采蓁／綜合報導

藝人賴佩霞14日宣布擔任2024總統候選人郭台銘副手，她在致詞中提到一例一休的議題一度哽咽，「從2016年一例一休政策開始實施，我看到原本生意興隆的老店，鐵門一家一家拉下，門口一張張剝落的修業公告...」對此，媒體人周玉蔻則在臉書表示，這是「落後情緒」，沒有跟上副總統賴清德任行政院長時的後續修法，「賴院長早解決害賴佩霞哭哭的修法。」

▲賴佩霞談及一例一休時一度哽咽。（圖／記者湯興漢攝）

賴佩霞在致詞中提到，從2016年一例一休政策開始實施，她看到原本生意興隆的老店，鐵門一家一家拉下，門口一張張剝落的修業公告，一封封沒有拆封的信，散落一地，原本熱熱鬧鬧的街道，轉眼變成了無人打理的空巷。她哽咽說道，「看著那些老老闆紅著眼匡，滿心愧疚的請求老員工們的諒解，那一幕幕的場景我始終念念不忘。」因此，她強調，一個沒有經過跟老百姓討論的政策，所引發的骨牌效應，不是一般外行人能想像的，我們需要有專業素養、有實務經驗的人來制定對的政策。

對此，周玉蔻表示，賴佩霞今天首次以真人副總統候選人身分露臉，公開談話中規中矩，唯一落後的是激情指責一例一休的倒店效應。她直言，其實，賴佩霞所說的2016年到2017年，也是當時擔任台南巿長賴清德的憂慮，賴清德那段期間多次為受到影響的中小企業主，及法規束縛下不能加班的勞工階級發聲，也就是在一例一休負面效應衝擊下，總統蔡英文請出賴清德接任林全擔任行政院長。

周玉蔻提到，賴清德允諾接下當時負面聲量甚高的閣揆職位，第一時間就請求總統答應協調民進黨立法院黨團，協助修正一例一休窒礙難行法條。

周玉蔻也諷刺，「所以，賴院長解決了害賴佩霞哭哭的修法，賴佩霞可能忘了這一段了。」

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