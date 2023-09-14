一文秒懂！iPhone 15減壓入手　3大電信資費比一比

▲iPhone 15。（圖／蘋果發表會）

記者陳俐穎／台北報導

廣大果粉引頸期盼的iPhone 15系列，昨（13）日凌晨發表後討論度爆棚，3大電信業資費方案也成各界議論重點，《ETtoday新聞雲》彙整3大電信業者資費方案，中華電信月付1399元起即可完成，遠傳、台灣大最低月付1599元，果粉可以多做比較再下手。

中華電信iPhone 15全系列機型購機精采5G月繳1,399元，享行動上網吃到飽、最大網內免費講，搭配購機方案(36個月)，iPhone 15 Pro Max (256GB)專案價26,300元、iPhone 15 Pro (128GB)元18,300入手、iPhone 15 Plus(128GB)專案價14,300元、iPhone 15 (128GB) 11,300元帶回家。

▲中華電信資費，可點圖放大。（圖／中華電信）

遠傳電信公布資費方案，月付1599元，iPhone 15就能0元起帶回家，首次採用鈦金屬材質的iPhone 15 Pro也只要7900元起。申辦月付1599元指定資費，除了享受遠傳5G飆網，還能將iPhone 15（128GB）0元帶回，iPhone 15 Pro最低也只要7,900元起就能擁有。VIP用戶續約最高更可折5,000元；同時響應環保，用戶持舊機換iPhone 15系列新機，再享加碼1,000元折扣。

遠傳昨日率先開放預約登記，遠傳表示，有信心今年銷量將成長至少三成。對於仍在觀望的果粉，遠傳線上預約登記活動持續開放，只要參與線上預約登記，後續於網路門市購買最新iPhone 15系列，使用悠遊付並綁定遠傳friDay聯名卡付款，就可享最高15%回饋，搭配門號申辦更享磁吸式行動電源、3C購物金「千元贈品二選一」，前100名申辦再送15杯暖心咖啡，並有超過5萬個獎項，有機會抽中門號專屬折扣、Apple原廠指定配件折扣、iPhone 15指定配件大禮包折扣等好康，更祭出定價58,900元的最大獎iPhone 15 Pro Max (1TB)。





▲遠傳iPhone 15手機資費，可點圖放大。（圖／遠傳提供）

台灣大月付1599元將iPhone 15 0元帶回家。針對舊機換新機客戶，VIP用戶續約購機專案價最高折5,000元。預購將於9月15日晚上8點起開放，僅需預繳3,000元訂金，即可享優先取機權利。

除了換購新機合約方案外，台灣大也攜手旗下服務大放送，10月31日前申辦即送電信獨家送YouTube Premium、Apple TV+、Arcade最高6個月免費體驗，Disney+、GeForce NOW、MyVideo也提供用戶體驗，詳情依不同合約內容體驗服務時間有所不同。

▲台灣大哥大推出iPhone 15資費方案，可點圖放大。（圖／業者提供）

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