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iPhone 15來了！　中華電信9／22開賣

記者廖婕妤／台北報導

蘋果iPhone 15系列正式亮相，蘋果官方預計9／15晚上8點開放預訂、9／22正式販售；電信業者中華電（2412）將於9／22上午舉行新機首賣會、遠傳（4904）則在今日上午11點開放線上預約。

▲▼iPhone 15 Pro。（圖／翻攝YouTube／Apple）

▲iPhone 15 Pro亮相。（圖／翻攝YouTube／Apple）

中華電信將在9／22上午7點42分起舉行新機首賣會，地點選在台北市東區服務中心，由董事長郭水義親自主持。

遠傳電信則將在今日上午11點開放線上預約登記，提供消費者最新iPhone 15系列第一手開賣和優惠訊息，還有機會抽到最新頂規的iPhone 15 Pro Max 1TB。

iPhone 15系列全面改為USB-C充電孔，並全面導入動態導功能，主鏡頭更升級4800萬畫素，iPhone 15 Pro Max更搭配5倍光學鏡，是iPhone歷年最長的光學變焦範圍，讓使用者可從更遠處拍攝更清晰的特寫。

iPhone 15 Pro系列搭載全新A17 Pro晶片，傳統的靜音鍵都改成動作按鈕，讓用戶自行設定想要觸發的功能，機身也採用鈦金屬材質搭配霧面玻璃背蓋，讓整體握感、質感都大升級，重量也更輕盈。

果粉最期待的新色也令人眼睛為之一亮，iPhone 15、iPhone 15 Plus推出一系列包括粉紅色的馬卡龍夢幻色，iPhone 15 Pro系列則是推出4種鈦金屬顏色，展現絕美外觀。

 

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