市話境外來電、手機+886 9「語音警示」　中華電9／15上線

▲打詐新措施上路。（圖／國家通訊傳播委員會）



中央社

NCC今天宣布，中華電信市話針對所有撥入的國際電話，將提供語音警示，行動語音也針對「+886 9」開頭的電話提供語音警示機制，2項服務將在9月15日正式上線。

由於詐騙集團時常假冒「+886」開頭的號碼進行詐騙，國家通訊傳播委員會（NCC）今天在記者會後展示語音警示機制。

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NCC副主委暨發言人翁柏宗今天表示，5月起攔阻來電顯示前4碼為「+886 0-8」字樣的電話，8月攔阻率已超過9成，8月這類電話的來話數跟4月實施前相比，已減少97%。

國內市話龍頭中華電信市占率達93%，幾乎涵蓋所有的家用電話。翁柏宗說，中華電市話7月17日起，已針對「+886 9」的電話實施語音警示，服務上路後，8月來話數跟7月相比也減少85%，9月15日起擴大範圍到所有境外電話撥入都會提供語音警示，民眾先聽完國台語約7秒的語音警示後，才會開始通話。

翁柏宗表示，透過攔阻機制跟市話語音警示服務後，「+886」開頭的電話占國際來話的比例，從今年1到6月平均的36.1%，7月下降到26.6%，8月再下降到4.8%。

NCC表示，6月16日已訂定「電信業者受理申辦電信服務風險管理機制指引」，重點包含要求針對初次申辦者要落實雙證查核機制，針對非本國籍人士以1門號為原則，企業客戶申辦門號數量原則上不超過員工人數等。

NCC表示，中華電語音警示服務率先在9月15日上線，其餘業者則預計10月底前陸續上線。