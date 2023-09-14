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養4年女兒「不是親生」　陸單親爸「偽造親子鑑定」把自己變生父

▲▼養4年女兒「不是親生」　陸單親爸「偽造親子鑑定」把自己變生父。（圖／翻攝微博）

▲男子偽造親子鑑定書，被帶進警局。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

江西一名男子近日因偽造親子鑑定書被帶進警局，他供稱，先前跟一名女子交往，女子懷孕生下一名女嬰，接著就離家出走消失，他只好獨自扶養女嬰，最近要幫女嬰報戶口，但因為跟女子沒有結婚，只好去做親子鑑定，沒想到自己竟然不是女嬰的生父，為了能成功報好戶口，才會偽造鑑定書。

男子表示，他2019年與一名女子交往後，該女子懷孕並在外地生下了一名女嬰，而兩人並未辦理結婚登記，之後因為一些原因該女子離家出走，一直杳無音訊，他便獨自一人撫養女嬰，考慮到女嬰今後上學的問題，他來到打算為女嬰辦理戶口。

工作人員告訴他，因為沒有結婚證，按照規定要提供一份親子鑑定，證明孩子是他親生的。

男子於是帶著女嬰去做親子鑑定，但令他傻眼的是，鑑定出來以後，他根本不是女嬰的生父。男子非常難以接受事實，但為了幫女嬰辦理戶口，仍振作起來，透過修圖、改圖變造了鑑定書的結果，把自己改成女嬰的生父。

不過，送件之後，工作人員馬上就發現鑑定書上面有明顯變造的痕跡，男子也因此被帶入警局，並被處以拘留五日的處罰。

事件曝光之後，許多大陸網友都非常同情男子的遭遇，認為他只是想照顧孩子而已，反被處罰，拋棄孩子的母親卻可以在外逍遙，非常不公平，「他有甚麼錯，他只是想給孩子戶口！」「都不是親生的還願意養，是想逼他扔了孩子嗎？」「把男的罰了，然後孩子的戶口呢？」

▲▼養4年女兒「不是親生」　陸單親爸「偽造親子鑑定」把自己變生父。（圖／翻攝微博）

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