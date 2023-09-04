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已婚男出軌大陸小三還懷孕　讓弟弟幫忙「娶回台灣」

▲媽咪,孩子（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲已婚男出軌大陸小三還懷孕，讓弟弟「幫忙娶回台」，孩子懂事後才做親子鑑定證明生父是他。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者趙蔡州／綜合報導

一名已婚林姓男子與中國大陸一名女子發生婚外情並讓對方懷孕，由於他仍有另一段婚姻，就拜託弟弟赴陸把女方娶回台灣，後來女子在台灣產子，登記父親為林男弟弟，他則成為孩子的「伯父」。林童近日拿著血緣鑑定書，到法院聲請裁定親子關係，法官審酌後裁定林童與林男有親子關係，正名林男是林童的生父。

根據判決書指出，林男雖然已經結婚，仍與中國大陸1名女子發生婚外情，並讓女子懷孕，他因此請弟弟飛到中國大陸迎娶女方，把女方帶回台灣待孕，後來女子在台灣產子，林男的弟弟自然成為孩子名義上的「父親」，他則成為孩子的「伯父」。

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林童長大後（仍未成年）拿著血緣鑑定書，到法院聲請裁定親子關係，生母為法定代理人。法院召開調解庭時，林男、林男弟弟均到場，對於林童供稱的訊息、請求均不爭辯，也同意林童聲請裁定親子關係。

基隆地院法官審理案情，檢視林童拿出的三軍總醫院、台大醫院血緣鑑定報告書，依據36組體染色體以及16個Y染色體STR DNA位點分析結果，證明林男弟弟並非林童生父，且林男與林童有親子關係機率為99.999999％。

法官檢視鑑定書後，認定林童聲稱與林男弟弟無親子血緣關係，且林男才是生父等主張為真，考量到林童與林男弟弟既無真實之血緣關係，亦無法律上之收養關係，裁定林童與林男弟弟親子關係不存在，與林男則具有親子關係，正名林男是林童的生父。

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