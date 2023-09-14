賴佩霞「是我唯一正式邀請的人」　郭台銘：連曾馨瑩這幾天才曉得

記者蘇晏男／台北報導

已宣布參選2024總統的鴻海創辦人郭台銘今（14日）舉行記者會，宣布藝人賴佩霞擔任其副手。郭台銘透露，賴佩霞是他唯一正式邀請、正式談過的人，大概談了3、4次，連他太太曾馨瑩也是昨天還前天才曉得。

▲郭台銘14日宣布賴佩霞為副手。（圖／記者湯興漢攝）

自郭台銘8月28日在張榮發基金會正式宣布參選2024總統後，政壇關注其副手人選，包含高雄市前市長韓國瑜的太太李佳芬、沈春華、陳文茜、立委高金素梅、林志玲、賈永婕都曾被點名，惟都遭當事人或郭陣營否認。而郭台銘則「擠牙膏」，陸續拋出女性、能力要比他強、和他有互補性、盡量減少政治色彩等6副手條件，外界再依這些條件，再點名陳嫦芬跟新光銀行副董事長李紀珠等人，但又遭兩人否認。

郭台銘14日早上8時半在張榮發基金會舉行記者會，宣布賴佩霞擔任副手人選。對於媒體詢問為何副手最後選擇賴佩霞，郭台銘說，賴是他唯一正式邀請、正式談過的人，大概談了3、4次，「其他我們都不予至評」；他說也不是，不說也不是，為了保密，怕消息一漏出去，賴也不來，今天就沒有這場記者會，「我太太也是昨天還前天才曉得」。

郭台銘也說，那天傳出有個好朋友的模特兒，他太太就問是真的嗎，但他得保密到家，又不能說不是。