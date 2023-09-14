最凶黑兔年鬼門關！命理師曝「5大聚陰處」警告：4生肖9點前快回家

▲今天深夜鬼門關，象徵好兄弟的假期結束了。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

再過幾小時，俗稱「鬼門關」的時刻即將到來，也就是國曆9月14日、農曆7月30日子時，命理師高宏寓指出，這期間屬虎、蛇、猴、豬的民眾要特別注意安全，尤其是屬蛇者，要特別留意，晚上9點前沒事就趕快回家。

高宏寓指出，鬼門關就意味著好兄弟要收假了，因此想要作亂的，就會急著完成。若有刻意逃跑的好兄弟，城隍爺則會傳喚范謝將軍和陰間使者前去拘捕。

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高宏寓也強調，今年是60年一次的「黑兔年」，風險會特別多，為避免禍不單行，近期時運低迷、諸事不順、敏感體質的民眾，不宜遠離塵囂前往聚陰之地，例如夜間登山、野營、河畔邊、池塘邊、放佛樂。

他指出，屬虎、蛇、猴、豬的人，要特別注意安全，尤其是日沖78年次生肖屬蛇，及時沖90年次生肖屬蛇，晚上9點前沒事就趕快回家。

高宏寓說，可用艾草、榕樹葉、海鹽、鼠尾草、聖木入浴，也可以在中午時去曬太陽10分鐘，都有改運效果。

此外，鬼門關當天，若想祭拜好兄弟，可選擇的吉時有，13：10至14：00（時沖：86年次生肖屬牛）；15：10至16：00（時沖：87年次生肖屬虎）；17：10至18：00（時沖：88年次生肖屬兔），切記祭拜過程，不可道別也不能許願。

●民俗說法，僅供參考。

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