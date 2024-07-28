好運到！　4生肖風雨過後發了

▲4生肖有望財源滾滾。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

凱米颱風侵台，清水孟國際塔羅小孟老師分享，風雨過後，生肖屬「鼠、牛、蛇、豬」立刻撥雲見日，有望好運不斷，財源滾滾。

Top 4：豬

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屬豬的人風雨之後，在財運上適合多方發展，近期會出現不少新機會，將拓展出不同的財路。如果屬豬的人想投資，記得不要孤注一擲，應該要多多分散風險，可透過研究副業得到不錯的回饋。

Top 3：蛇

屬蛇的人風雨之後，有機會接到更大筆的生意，雖然會面臨很大的壓力，但這也是賺錢的好時機，把眼光與目標放長遠來看，現在打下穩定的根基，足以讓未來有更大的發展空間。若時間上允許，可以盡量去做，會迎來財運亨通的好運。

Top 2：牛

風雨之後，屬牛的人事業會很順利，績效開始急起直追，只要努力往前，過去的壞運氣都會瞬間拋到腦後。記得要保有滿滿的意志力，只要持續開創新機會，就能讓儲蓄繼續成長。

Top 1：鼠

風雨之後，屬鼠的人在賺錢方面會特別感興趣，建議可以多看財經相關書籍，或是進修線上的理財課程。在進修的過程中，好好增強並研究投資理財的觀念，可幫助自己在投資分析市場上，更上一層樓。

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