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下雨就棄單！麥當勞員工怨「破萬餐點報廢」　外送員曝主因打臉

▲▼ 。（圖／）

▲一名麥當勞員工抱怨，只要碰到下雨天，店裡就會收到大量外送訂單，但常常沒有外送員來取餐。（圖／翻攝自外送員的奇聞怪事臉書）

圖文／CTWANT

現代人工作忙碌，三餐外食、叫外送是許多人的日常。不過，一名麥當勞員工抱怨，只要碰到下雨天，店裡就會收到大量外送訂單，但常常沒有外送員來取餐，最後只能丟掉，每次至少損失1萬元。對此，不少外送員直言，「問你們自己啊，用那種鳥杯蓋，一碰就開，然後客人都是罵我們」、「下雨天棄你們剛剛好」。

原PO在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文，自己在麥當勞工作，「認真問，每次下雨台南的Uber會狂進單，可是都沒人來拿，熊貓的都還會來乖乖拿餐點。然後隔1－2個小時就全丟了，成本是誰負責？我們店下雨天，至少要丟一萬以上的餐點」。

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貼文曝光後，外送員紛紛留言「問你們自己啊，用那種鳥杯蓋，一碰就開，然後客人都是罵我們」、「可以學學全家用扣住的杯蓋嗎，貼那貼紙有屁用」、「誰不知道麥當勞有名的拖餐，下雨天棄你們剛剛好」、「沒錯，我們遇到麥當勞就棄單，老鳥都知道雨天遇到麥當勞能閃則閃」。

也有人提到「熊貓不敢棄是因為萬惡的85%，一些兼職的單量跑不夠根本不敢拒，不然誰要送下雨天的麥當勞」、「麥當勞店員看到581態度都很差」、「麥當勞還不准外送員夾單」、「有些分店看到外送才開始製餐」、「連飲料店都可以自動進單了，麥當勞還在手動進單」。

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