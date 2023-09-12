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強震屋垮家人受困！摩洛哥牧羊人被迫「決擇生死」　救小孩棄父母

▲▼摩洛哥8日晚間發生世紀強震，房屋被震得倒塌，只剩下斷垣殘壁。（圖／路透）

▲摩洛哥8日晚間發生世紀強震，房屋被震得倒塌，只剩下斷垣殘壁。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

北非國家摩洛哥8日晚間爆發規模6.8（美國機構測得）、深度僅18.5公里的淺層強烈地震，是該國60多年以來最強烈的一場地震，這起慘絕人寰的世紀強震導致2862人死亡、2562人以上輕重傷，然而這對上有父母、下有子女的平凡父親來說，這場地震簡直是一座煉獄，他必須在生死之間做抉擇，眼睜睜看著父母被土石壓死。

根據《BBC》，摩洛哥阿特拉斯山脈一名男性牧羊人伊根巴茲（Tayeb ait Ighenbaz）接受採訪，他和妻子、2名子女、一對父母共同居住在石屋內，然而8日晚間爆發的世紀強震卻不幸震垮他們賴以維生的家園，他在歷經劫難後帶著該報記者找到成為廢墟的家，他指著廢墟表示，「那就是他們所在的地方」。

伊根巴茲回憶，當晚的強震發生得又急又快，「一切發生得太快！當地震發生時，我們全都跑向門口，那時我爸正在睡覺，我大聲呼叫我媽趕快過來，但我媽堅持留下來等我爸......」

而在石屋的另一邊，他只能看見她的妻子、兒女們，當伊根巴茲又回到倒塌的石屋，他發現兒子和父母全都受困在石屋廢墟底下，他驚見兒子的手從瓦礫堆中伸出來，他當下立刻判定必須迅速採取行動，於是他朝兒子亞當的方向走去，拼老命在廢墟中挖掘，將兒子救了出來。

然而當他轉頭望向受困在石屋另一端的父母時，已經太晚了！伊根巴茲含著眼淚說道，「因為我必須在我的父母、子女之間作出抉擇。我根本無法把爸媽救出來，因為牆壁倒塌在他們的身體上，我眼睜睜看著我的父母即將面臨死亡，這真的太悲哀了。」

伊根巴茲指著自己淺色牛仔褲上的血跡，他表示褲子上斑駁的血跡，其實就是父母臨死前流出的血液，而如今自己不僅沒有房子、沒有食物、沒有衣服，甚至和父母天人永隔，「我現在已經50歲了，然而我必須從頭開始。」

伊根巴茲所有的錢財都留在那棟石屋，包括他們家先前飼養的山羊大部分死於這場地震，目前他和其他親戚被安置在住處附近的臨時帳篷，他回憶父母生前曾留下教誨，「要有耐心、努力工作、永不放棄」。

最後，伊根巴茲拼命救出的兒子亞當跑了出來，他用雙臂擁抱父親，笑著說，「我的爸爸把我從鬼門關前救回來」，幼子的童言無忌則讓聽者感到陣陣鼻酸。

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