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摩洛哥強震2800死！偏遠村落被夷為平地　村民「徒手挖掘」救人

▲摩洛哥災民站在原是自己住家的廢墟上。（圖／路透）

▲摩洛哥災民描述著自己如何徒手救出家人。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

摩洛哥8日晚間發生規模6.8強震，靠近震央的阿特拉斯山脈（Atlas Mountains）偏遠山村死傷慘重，目前已有至少2800人喪命。由於地震造成對外道路中斷，重型機具救援遲遲無法深入災區，災民過去幾天只能在戶外席地而睡，還必須徒手挖掘救人。

根據路透社、法新社報導，摩洛哥國家電視台11日指出，目前地震已造成2862人死亡、2562人受傷，由於靠近震央的村落大部分是由傳統泥磚建成，其中丁梅爾村（Tinmel）幾乎被夷為平地，全數村民無家可歸，被掩埋在廢墟底下的遺體，已經開始發出惡臭。

▲▼摩洛哥強震。（圖／路透）

▲▼災民露宿廢墟3天後終於等到救援隊帳篷。（圖／路透）

▲▼摩洛哥強震。（圖／路透）

提赫特村（Tikekhte）挺過地震的房子寥寥無幾，66歲的烏辰（Mohamed Ouchen）敘述居民救出25人的過程，其中一人是他的妹妹，「我們急著救人，沒有工具就徒手挖…她的頭露了出來，我們不停用手挖。」

來自「無國界消防員組織」的西班牙救援人員諾加萊（Antonio Nogales）拍下了伊米恩塔拉村（Imi N'Tala）的慘況，甚至一度找不到言語來形容，「破壞程度...絕對...這裡沒有一棟房子是直立的。」

由於重災區位置偏遠，加上連接阿特拉斯山脈與大城馬拉喀什（Marrakesh）的主要道路因地震損毀，重型機具遲遲無法深入災區，救援人員前進的速度也十分緩慢。災民表示，8日發生地震後11日才開始有救援團體發放帳篷，在此之前都是在戶外席地而睡。

摩洛哥目前已接受了西班牙、英國、阿拉伯聯合大公國與卡達的協助；另外阿爾及利亞也派出三架直升機運送救援人員和物資，預計摩洛哥稍晚會宣布接受其他國家的援助。

▲▼摩洛哥強震。（圖／路透）

▲▼靠近震央的偏遠鄉村幾乎被夷為平地。（圖／路透，下皆同）

▲▼摩洛哥強震。（圖／路透）

▲▼摩洛哥強震。（圖／路透）

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