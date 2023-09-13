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中秋恐無火車搭！逾9成9台鐵司機員不出勤　工會明提連署書宣戰

▲▼台鐵企業工會不滿交通部急就章進行台鐵公司化改革，五一發起全面罷工不出勤，表定列車全部停駛，僅有加開少部分臨時列車,台鐵五一罷工。台鐵,勞工,一例一休,輪班制,變形工時,交通,大眾運輸,火車,鐵道,月台,列車長（圖／記者李毓康攝）

▲台鐵超過9成9司機員連署中秋、國慶依法休假不加班，讓疏運恐面臨大停擺。（資料圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵明年元旦公司化前夕，不滿員工權益保障、政府補貼偷斤減兩，全國火車駕駛產業工會日前發出動員令，中秋節和國慶日依法休假「不加班」，今(13日)連署截止，已逾9成9司機員表態不出勤，沒連署司機員全台不到10人，讓台鐵中秋節疏運恐開不出幾班列車。工會表示，明天將向台鐵人事單位提送不加班連署。

不滿台鐵公司化子法達階段性共識卻缺乏行車安全議題，員工權益保障包括備勤津貼偷斤減兩，以及政府補貼用台鐵資產開發營收攤提，全國火車駕駛產業工會9月7日發出動員令，中秋節9月29日和國慶日10月10日將依法休假「不加班」，即便日前傳出行政院釋出善意，將針對攸關台鐵員工備勤津貼的自主管理法制化盡速處理，不過罷駛危機並未解除。

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全國火車駕駛產業工會理事長黃隆華今表示，他並未接到交通部和行政院的溝通，即便有間接傳話稱行政院會積極處理，但自主管理法制化共識已超過1年多沒落實，政府一再不守信用對待，說積極已說一年多，加上子法協商過程，對工會訴求不尊重，台鐵也僅是宣導交通部意志，台鐵公司化首年虧損都會擴大了，未來公司化資產開發盈餘還要用來攤提政府對台鐵配合政策虧損的補貼，讓台鐵未來營運雪上加霜，工會很擔憂，也因此這次火車駕駛產業工會全體司機員不加班意志，比去年五一勞動節不加班行動更加堅決。

▲▼台鐵企業工會不滿交通部急就章進行台鐵公司化改革，五一發起全面罷工不出勤，表定列車全部停駛，僅有加開少部分臨時列車,台鐵五一罷工 。（圖／記者李毓康攝）

▲台鐵中秋面臨停駛危機。（資料圖／記者李毓康攝）

黃隆華表示，今(13日)連署截止，根據初步估計，全台超過9成9、約1400多名台鐵司機員參與連署，目前全台僅不到10名司機員沒參與連署，且沒參加連署不代表會出來開車，中秋節能開出多少車不敢說。

由於中秋節為連假首日、國慶日為收假高峰日，超過9成9的司機員該兩天依法休假不加班，即便該不到10名未參與連署的司機員願意在國定假日出勤加班，但恐怕僅能開出零星班次，讓台鐵疏運難逃大停擺困境。

黃隆華指出，這次台鐵司機員中秋節對在家賞月興趣比較高，全台超過9成9司機員參與的連署書預計明天將送交台鐵人事單位，正式向資方宣告中秋節和國慶日不加班行動。

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