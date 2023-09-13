中秋、國慶連假接力放7天　一圖看「國道高乘載」時段路段　

▲中秋連假高乘載管制。（圖／高公局）

記者李姿慧／台北報導

中秋3天連假將至，且距離國慶4天連假僅隔1周，中秋連假首日交通量將是最大的一天，上看123百萬車公里，高公局祭出國道高乘載管制措施，假期期間國道前後共有7天每天0時到5時國道免收費。

高公局表示，今(112)年中秋節及國慶日連續假期僅間隔1週，為分散國道車流，國1、國3、國5部分路段及時段將實施高乘載管制。

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中秋節連假高乘載時段路段，包括9月29日上午6時到12時，國1內湖至頭份及國3木柵至香山等路段之各交流道南向入口匝道；9月30日及10月1日下午13-18時，國5蘇澳至頭城之各交流道北向入口匝道。

▲國慶連假高乘載管制。（圖／高公局）

國慶日連假高乘載時段和路段，則為10月7日上午6至12時，國1內湖至頭份及國3木柵至香山等路段之各交流道南向入口匝道；10月8日到10日每日下午13至18時，國5蘇澳至頭城之各交流道北向入口匝道。

高公局表示，為明確告知用路人高乘載管制之日期及時段，高公局將於實施管制之交流道臨近入口前設置彩色圖形化預告告示牌，並於交流道入口處，設置文字型之紅底白字禁制性告示牌。

▲高乘載管制圖形化標誌。（圖／高公局）

其中高乘載管制預告告示牌為彩色圖形化標誌，以紅底白色圖案呈現管制車種及人數，綠底白字表示管制之路線及方向，再以白底黑字之附牌呈現管制日期及時段。管制交流道入口處之告示牌，因須提供作為執法依據，以傳統紅底白字文字型禁制性告示牌設置。