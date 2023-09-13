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摩洛哥村民齊聚「慶新娘出嫁」！幸運躲過死劫　全村撿回一命

▲▼摩洛哥地震村民幸運存活。（圖／路透）

▲村民幸運存活，但因住家已經倒塌，無家可歸。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

摩洛哥強震至今已經造成至少2900人死亡，山區災情尤為慘重。然而當地一個小村莊卻因為一場婚禮，意外讓全村村民得以從這場災難中撿回小命。地震當晚，村民聚集一堂為隔日就要出嫁的新娘舉辦慶祝儀式，怎知卻突然天搖地動，所有人驚呼逃竄。新娘所在村落隨即成為廢墟，但卻奇蹟似地沒有人死亡或是受到重傷。

根據《路透社》報導，22歲女子哈比巴（Habiba Ajdir）原訂要在9日與其他村莊的30歲蘋果農民穆罕默德（Mohammed Boudad）結婚，並在男方家舉辦婚禮，而按照習俗，新娘的家人會在前一個晚上舉辦盛大聚會，為新娘送別，全村村民皆會到場送上祝福並大聲唱起傳統歌曲。

根據其中一名賓客所拍攝的影片，大量村民8日晚間穿上傳統服飾吹著笛子、手持羊皮鼓，聚集在一個戶外庭院大聲高歌時，突然天搖地動，房子也瞬間倒塌。村民驚慌逃出，四處傳來恐怖尖叫聲。

▲▼摩洛哥地震村民幸運存活。（圖／路透）

▲哈比巴的新娘房。（圖／路透）

新娘所在的貧困村莊瞬間變成一座廢墟，大多數的村民無家可歸，但是與其他靠近震央的村落不同，該村落因為事發當時全都聚集在戶外參加聚會，因此無人死亡或是受到重傷，只有一名8歲男童因為被石頭砸到頭部受傷。

雖然發生嚴重地震，但是新娘與家人9日上午仍然依約前往穆罕默德所在的村莊，但是因為地震導致道路情況十分糟糕，新娘只能步行。而當他們抵達後，也發現新郎所在村莊因為地震出現大規模破壞。

神奇的是，新郎所在村莊的村民8日當晚則是因為要參加一名村民的葬禮，而聚集在一起，因此也沒有人因為倒塌房屋死亡。

新娘哈比巴的父親婚禮前日在自家院子搭起了一個大帳篷，供賓客享用美食，而這個帳篷如今也成為村民的緊急避難所。

 

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