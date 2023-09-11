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摩洛哥山村「空拍照」曝！現場飄屍臭味　倖存者：不期待有人生還

▲▼摩洛哥維爾崗村（Ouirgane）衛星空拍照。（圖／路透）

▲摩洛哥維爾崗村（Ouirgane）衛星空拍照。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

摩洛哥強震至今已造成超過2100人死亡，最新的空拍照顯示，靠近震央阿特拉斯山脈（Atlas Mountains）山區的村落幾乎全毀，救難人員目前正挺進前線搶救，但幾乎已找不到倖存者，從瓦礫中被挖出來的遺體，也因為炎熱的天氣而開始出現異味，讓人難以忍受。

根據《天空新聞》報導，摩洛哥救援團隊目前已深入靠近震央的塔拉特恩亞庫布村（Talat Nyakoub），在層層堆疊的天花板與地板殘骸中，努力尋找生還者，但現場除了鑽頭和鐵橇聲外，只有一陣又一陣的崩潰哭喊，距離地震發生已3天，加上炎熱的天氣，災區已開始出現屍臭味，讓人難以忍受。

▲▼摩洛哥維爾崗村（Ouirgane）衛星空拍照。（圖／路透）

▲摩洛哥維爾崗村（Ouirgane）衛星空拍照。（圖／路透）

從曝光的空拍畫面可以看到，這起地震對阿特拉斯山脈山區造成嚴重破壞，山區村落的建築幾乎全毀，聯合國估計有30萬人受到影響，目前死亡人數已超過2100人，隨著救援進度持續，死亡人數可能還會繼續上升。

▲▼摩洛哥救援人員在艾米茲米茲村（Amizmiz）。（圖／路透）

▲▼摩洛哥救援人員在艾米茲米茲村（Amizmiz）。（圖／路透）

▲▼摩洛哥救援人員在艾米茲米茲村（Amizmiz）。（圖／路透）

塔拉特恩亞庫布村的倖存者表示，這場災難與其說是地震，不如說是一場巨大的爆炸，村內的建築被夷為平地，家人全被埋在土石底下。現年18歲的赫芭（Heba）平常在大城馬拉喀什（Marrakech）念書，趁著周末回家鄉探親，結果卻遇上地震，當她的屍體被挖出來時，父母傷心欲絕、相擁痛哭。

▲▼摩洛哥強震。（圖／路透）

▲摩洛哥強震造成超過2100人死亡，倖存親屬崩潰痛哭。（圖／路透）

另一位倖存者法蒂瑪（Fatima）說，她已經失去了10位家人，還有其他親人下落不明，而她對有人生還已經不抱任何希望了，「救援人員做得非常好，但看看他們要挖的東西，混凝土、砂石，這太困難了，幾秒鐘之內所有東西都塌了，有些人設法跑出屋外，但有些人沒能逃出來。」

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