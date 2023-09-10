摩洛哥一家3人遭活埋！瓦礫中「微弱求救聲」　他狂挖4小時救到人

▲摩洛哥靠近震央的小鎮艾米茲米茲（Amizmiz）受災居民。（圖，非文中當事人／路透）

記者張寧倢／編譯

北非國家摩洛哥8日深夜發生規模6.8地震，罹難者已突破2000人。日本朝日新聞記者9日採訪了震央附近的重災區居民，一名36歲男子表示，自己的妻子、兒子和母親一度遭活埋，但瓦礫堆中傳出微弱的求救聲，他用小鎚子從隔壁房的牆壁上敲破一個洞，花4小時救出家人。

▲一名36歲男性居民表示自己的家人一度遭活埋，所幸他在救援隊尚未抵達前就救出家人。圖為艾米茲米茲一處被震垮的房屋。（圖／路透）

根據朝日新聞報導，距離世界遺產馬拉喀什（Marrakech）舊城區約50公里的小鎮艾米茲米茲（Amizmiz）被認為是震災最嚴重的地區之一，9日傍晚好幾輛救護車似乎正載著傷者移動，失去家園的人們背著大行李暫居於空地。當地36歲男子布達德（音）住在3層樓公寓，強震後屋頂像滑落到地面一樣整棟房子倒塌，鋼筋裸露在外，瓦礫堆中可以認出家中的地毯和衣服。

布達德的妻子、兒子和母親一度遭到活埋，受困2樓的妻小在事發2小時後被救了出來，但是原本待在1樓的母親，營救難度更高，且救援隊當時還沒抵達。布達德在廢墟中聽見母親微弱地喊著「救命」，他靠著手機燈光，從相鄰的建築物用小鎚子在牆上敲出洞來。地震大約4小時後，他從僅有的一點縫隙中將母親拉了出來，他的手上與衣服全都沾滿沙塵。

布達德說，以前只有遇過小型地震，根本無法想像會發生這種災難，屋齡20年左右的建築物也從未考慮過做耐震工程的必要性，「在幾秒鐘內，我們的一切都被奪走了。」不過信仰伊斯蘭教的他也向朝日新聞表示，他感謝真主阿拉，因為一家人終究是平安無事了，「隔壁鄰居家現在還有2個人被埋在瓦礫堆下」。