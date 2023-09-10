摩洛哥強震「C羅伸援手」！　旗下4星酒店成避難所接納災民

▲ C羅的4星級酒店成為摩洛哥災民避難所。（圖／翻攝自Booking.com）

記者陳宛貞／綜合外電報導

摩洛哥8日6.8強震已造成逾2000千人死亡，大量房屋倒塌，災民失去家園。震央附近的馬拉喀什（Marrakech）當地組織及企業紛紛伸出援手，其中包括葡萄牙足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）旗下一家4星級酒店，如今成為收容災民和滯留當地的旅客避難所。

▲▼ C羅的飯店湧入災民，等待安置房間。（圖／翻攝自Booking.com）

綜合《馬卡報》等外媒，Pestana CR7 Marrakech是C羅旗下位於旅遊之都馬拉喀什舊城區的豪華酒店，擁有174間客房、室外游泳池、健身房、餐廳及露台，但在當地受強震摧殘後，這家酒店正向流離失所的災民提供庇護。

因強震滯留摩洛哥的西班牙旅客塞夏斯（Irene Seixas）說明，他在震後前往酒店較多的馬拉喀什新城區，但只能睡在路邊，直到上午7點被通知可以前往C羅位於郊區的飯店，大廳裡有許多來自不同國家的人，前晚都露宿街頭，還好他們最後幸運排到房間。

▲ 馬拉喀什震後一片狼藉。（圖／路透）

馬拉喀什舊城區是聯合國教科文組織（UNESCO）認證的世界遺產，在這起地震中災情尤為慘重，建築及城牆倒塌，窄巷使救援困難。整座城市的公共建築、廣場都改造成緊急避難所，為災民提供床位。

除C羅以外，摩洛哥國家隊9日也捐血幫助傷者。目前效力巴黎聖日耳曼的球星哈基米（Achraf Hakimi）則發文表示，「我們所有同胞都正經歷一段艱難時期，是時候互相幫助，盡可能拯救更多性命了。我向所有失去親人的人表示哀悼。」