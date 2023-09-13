憂藍白夾攻賴清德本命區　民進黨中常委示警「登革熱」

▲有中常委提醒賴清德和與會者，應注意登革熱議題。（資料照／賴清德競選辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨與民眾黨立法院黨團接連關注登革熱疫情大爆發，喊話民進黨總統參選人賴清德「救救台南人」，據轉述，民進黨中常會今（13日）開會時，該議題也成為討論焦點。中常委王定宇提醒，藍白持續攻賴清德的本命區，必須謹慎因應；中常委林俊憲也談及台南市政府目前的處理方式。

據轉述，王定宇今天在中常會特別指出，近期除了政經議題攻防，也應該慎防登革熱疫情的議題，很多台南的民眾都在討論，再加上國民黨與民眾黨立法院黨團近期都開相關記者會，顯示藍白聯手，持續攻擊賴清德的本命區，必須謹慎因應。

同樣來自台南的林俊憲則談及目前台南市政府的處理方式，他坦言，由於需在個案住家周圍半徑50公尺逐戶入內噴消與孳清，一段時間累積下來，確實有一些民眾覺得不諒解，甚至認為擾民。

據此，賴清德分享擔任台南市長任內的防疫工作說，當時行政院副院長跟著縣市首長前往疫區，自己每天都召開疫情匯報，去各個疫區走動，此外，當時也推動科技防疫，將很多成大的學者、提供建議的專業人士等納入疫情防治顧問，最終才將原本預判會出現5萬個病例數，壓制到1萬多個。