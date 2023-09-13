高虹安稱「向政風處出示匯款司機證據」　媒體人批：擺明在害人

▲高虹安北院出庭。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

新竹市長高虹安近日遭爆料有百萬名車代步接送，昨日受訪時她強調，目前新竹市府政風處已展開調查，將出示相關匯款證明作為證據。媒體人黃光芹13日表示，高虹安犯了低級錯誤，白牌車不能違規載客 ，否則會被罰10萬元，或吊扣車牌與駕照，且司機大哥是公務員，兼職需要報備，若他有領市府的加班費就完了，痛批高虹安「擺明在害人」。

高虹安除了被資策會控論文抄襲，近日也被爆料男友李忠庭干政、名車接送、住5000萬豪宅等爭議，台北地方法院昨日傳喚高虹安出庭行調查程序。對於搭保時捷等名車跑行程，高表示昨已接受政風處調查，並提供匯款給司機的證據。

對此，黃光芹指出，高虹安犯了一個低級錯誤，白牌車不能違規載客 ，否則將遭罰10萬元，或吊扣車牌與駕照，只要高虹安曾經匯款，白牌車就變成營業車，司機就涉嫌違規。

不僅如此，黃光芹透露，司機大哥是公務員，兼職需要報備，若他還領市府的加班費就完了；再者，司機拿到錢後，還需要報稅，否則涉及逃漏稅。她說，其他首長或警界高官，下班後行程和應酬，已多半坐計程車，公器私用遭彈劾或起訴之事所在多有，但高虹安「擺明在害人」。