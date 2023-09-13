2024國防預算創新高　國台辦：「武器越買越多」台胞卻更不安

▲今日是陳斌華首次正式亮相國台辦例行記者會。（圖／記者任以芳攝）

記者蔡儀潔、任以芳／台北-北京連線報導

針對美國日前首次提供台灣8000萬美元軍事融資貸款，蔡政府2024年度國防預算部分來到6068億，創歷史新高，大陸國台辦新聞發言人陳斌華今（13）早表示，武器越買越多，債台越築越高，台灣同胞卻越來越不安，「只會將台灣推向兵凶戰危險境，給台灣同胞帶來深重禍害。」

在今早的國台辦例行記者會上，陳斌華指出，民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，大肆揮霍台灣民眾血汗錢向美國高價購買武器，妄圖「倚美謀獨」、「以武謀獨」，嚴重損害台灣民眾切身利益，危害台海和平穩定。

陳斌華表示，「台獨」勢力的折騰，武器越買越多，債台越築越高，台灣同胞卻越來越不安；如果任由民進黨當局在「賣台」、「害台」、「毀台」的邪路上一條道走到黑，只會將台灣推向兵凶戰危險境，給台灣同胞帶來深重禍害。

陳斌華最後正告民進黨當局稱，任何「以武謀獨」的行徑，都動搖不了「我們解決台灣問題、實現祖國完全統一的堅定意志，都抵擋不了我們維護國家主權和領土完整的強大實力」。

行政院8月24日院會通過113年度中央政府總預算案，國防預算部分來到6068億，佔GDP比率達2.5％，創歷史新高。對此，民進黨團回應，任何國家對於國家安全、如何強化防衛能力等等，用嘴巴講沒用，從編多少預算就可以看到決心。