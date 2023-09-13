美式餐廳淫老闆真面目曝！蹲女廁猛窺偷拍被逮　手機照片刪光

▲公館商圈美式餐廳老闆用手機偷拍女員工，12日遭警方逮捕到案，訊後15萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

記者邱中岳／台北報導

北市公館商圈1家美式餐廳的老闆，被控涉嫌在女廁裝設鏡頭偷拍，甚至還性騷擾工讀生，讓4名被害人陸續向警方報案，警方在12日上午9時許前往男子位於北市住處逮人，後又前往餐廳搜索，當場查扣手機、電腦等證物，但卻發現裡面沒有不雅照片，疑遭男子全數刪除。

警方調查，30歲的鄭姓男子，在北市公館商圈開設美式餐廳約2年多，但卻傳出有涉嫌性騷擾、偷拍餐廳女工讀生的情況，甚至還蹲在門口偷窺店員上廁所，更伸出狼爪觸摸女子臀部，一名女被害人向警方報案後，事情在網路傳開，又陸續有3名被害女子出面提告。

▲公館商圈美式餐廳老闆用手機偷拍女員工，12日遭警方逮捕到案。（圖／翻攝《爆料公社》）

警方蒐集相關證據後，在12日前往北市大安區住處逮捕鄭姓嫌犯，但是查扣手機、電腦後，卻沒有找到相關證據，懷疑早已將資料刪除，警方立刻將相關證物查扣並帶回派出所，訊後依照性騷擾、妨害秘密等罪嫌送辦。

鄭姓老闆事後裁定15萬元交保，交保離開時一身深色運動上衣、褲子，帶著粗框眼鏡，看似斯文的美式餐廳老闆，但沒想到卻是私底下偷拍、性騷擾女員工的變態狼。

據了解，鄭姓男子平時開設美式餐廳，卻在2樓女廁架設攝影機偷拍，甚至還蹲在廁所門口偷窺，最後還朝女員工伸出狼爪觸摸臀部，鄭姓男子事後坦承犯行，目前也將查扣的手機和電腦等器材，送交專業單位還原。