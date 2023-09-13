錢康明再爆卸任內幕！揭李忠庭「要他辭職」　只因見了某某人

▲錢康明臉書爆料 。（圖／翻攝錢康明臉書）

記者陳韻如／新竹報導

新竹市前文化局長錢康明於11日正式卸下公職身分，但他卸任後不斷在臉書爆料，直指高虹安的「好朋友」屢屢干政，在外幫忙喬事情，還稱自己遭到對方恐嚇要他閉嘴。而今（13）日錢康明又PO出文章，表示自己因為跟「某某人」見面，而遭到李忠庭質問，甚至要他辭職，讓他內心不禁納悶，「我是牽著小三的手逛巨城嗎？為什麼要辭職？」

錢康明今一早就在臉書PO文，內容指出，他任職的182天以來，回家的時間大概10天，而他8月2、3、4日請假陪家人到北部走走，但休假的第一天就接到李忠庭的電話，對方「質問」他跨年晚會的事情，「為什麼我跟副市長去跟某某人見面，沒有跟他說，讓市長在外面被人問到時一問三不知」。

錢康明當下解釋，「跨年晚會是你要做的，叫我不要管，我回來以後什麼事也沒做，要報告什麼？」但對方仍不肯罷休，「如果你跟林智堅見面也不用報告嗎？」而這些對話他當下雖沒有錄音，但因正在開車中，行車紀錄器應該有錄到，「李忠庭非常沒有禮貌的語氣和質問內容，車上的家人都聽到了。」

直到8月4日，錢康明下午與李忠庭相約見面，對方便開口，「錢老師，謝謝你這段時間的幫忙，你的…在配合上還是跟當時想的不一樣，…，是不是…你看看什麼時候辭…」錢康明當下內心納悶，「我是牽著小三的手逛巨城嗎？為什麼要辭職？」隨即開口回應，「我不會辭職，我是虹安找來的，要虹安叫我走我才會走。」對方一聽便說，「她下個禮拜會告訴你。」

錢康明說，那天他沒有聽到需要離開的「具體理由」，「當然啦！欲加之罪何患無詞，只能接受。」他表示，自己在一開始就答應過，只要市長有人選，他會隨時讓位，「只是沒想到走的很屈辱，到底是有多恨我？不過，我的心中確實是喜悅的，因為再這樣搞下去，遲早出事。」

文末錢康明表示，先處理好自己的心情，再處理事情，這是對虹安市長的建言。市長要有自己的正確的決策和判斷，就不用事後再來處理當事人的心情了，否則，這不會是最後一次。有人是真正做事的人，有人是陪妳吃飯散步、遊山玩水、看星星的人，自己要分清楚。還是那句話，稍微修改了一下，請市長的男朋友好好的去找一份工作，讓市長好好的當新竹市唯一的市長。