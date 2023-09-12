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終結「今年最後1個補班日」　網挖2024行事曆！歡呼：不用當盤子了

▲▼口罩、人潮。（圖／記者屠惠剛攝）

▲下周六（23日）是「大魔王補班日」！（圖／記者屠惠剛攝）

網搜小組／劉維榛報導

中秋節與國慶日將爽放連假，不過上班族可要先熬過下周六（23日）的補班日。一名網友查看行事曆，表示明（2024）年連假只剩下4個，話鋒一轉，他也直言「吵到沒有連假了！對我們服務業來說是沒差！」文章引發網友回應，「這樣也好，才不會要出遊時被人家當盤子...要連假就自己請假！」

一名網友在臉書《爆廢公社公開版》貼出2024年行事曆，只見「3天以上連假」只有4個，讓原PO直言「再吵啊...吵到沒有連假了！對我們服務業來說是沒差！」

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而上述所說的4個連假，包括開國紀念日（12/30-1/1，3天）、農曆春節假期（2/8-2/14，7天）、兒童節及民族掃墓節（4/4-4/7，4天）及端午節（6/8-6/10，3天）而大家最討厭的補班日部分，明年僅有1天，也就是2月17日（星期六）。

至於中秋節（9/17）與雙十節（10/10）兩大節日，上班族若想出遊放鬆，可自行決定是否用特休假，只要請1天就能爽休4天。

文章曝光後，多數網友直言，「要多放假，自己請假吧」、「很好啊，禮拜六你想補班嗎，要連假自己放」、「什麼連假、颱風假，服務業真的沒差」、「終於有比較安靜的一年了」、「身為運輸業的我，感到非常開心」、「感覺被影響的只有中秋和雙十，其他好像沒差」、「沒有也好啦，飯店都貴桑桑」、「最討厭連假了，滿滿都是車，去哪裡都不方便，希望連假從地球上消失」、「服務業比較開心吧？沒有連假的話，人潮會少很多，腦X有問題的奧客自然也比較少」。

▼2024年行事曆，點圖可放大。（圖／記者曾筠淇製）

▲▼2024年請假攻略、行事曆。（圖／記者曾筠淇製）

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