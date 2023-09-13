國台辦發言人閩南語問候台灣鄉親　談兩岸關係「大開倒車、複雜嚴峻」

記者任以芳／北京報導

大陸國台辦發言人陳斌華今（13）日指首次亮相，身為福建人的他，開場用閩南話問候台灣朋友。當被問及，當前兩岸局勢依然是「嚴冬」？陳斌華指出，自從民進黨上台後大開歷史倒車，憂心兩岸交流往來嚴重倒退，台海形勢複雜嚴峻。他還是相信夠過兩岸民間與青年交流，還是能推動兩岸關係克難前行，重回和平發展正確軌道，迎來兩岸大交流，大合作，大發展的又一個春天。

陳斌華今日首秀開場先說，「各位記者朋友，大家好！歡迎參加國務院台辦新聞發佈會。」以普通話開場後，陳斌華切換閩南語再說一遍，「各位親愛的台灣鄉親序大（意為長輩）、兄弟姊妹，大家早安、大家好! 」

談到當前兩岸情勢，陳斌華指出，所有關心台灣前途命運，支持兩岸關係和平發展的人士，都對民進黨當局上台以來大開歷史倒車，這是兩岸交流往來嚴重倒退深感痛心，對台海形勢複雜嚴峻無不憂心。

陳斌華也分享，已故海基會董事長辜振甫生前喜歡題寫一句詩，「但知春欲發，隨時歲寒心」，這句詩可能反映這些人士以及自己當下的心境。

▲國台辦發言人陳斌華。（圖／記者任以芳攝）

陳斌華說，「沒有一個冬天不可逾越，沒有一個春天不會來臨。」兩岸關係發展，根基在民間，動力在人民，希望在青年。只要兩岸同胞攜手同心，共同努力，一定能推動兩岸關係克難前行，重回和平發展正確軌道，迎來兩岸大交流，大合作，大發展的又一個春天。

大陸官媒《新華社》昨12日釋出對台重要消息，中共中央、國務院印發《關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》（以下簡稱21條意見）。

當被問及更詳細對台政策如何實施？陳斌華則是賣關子，強調「先不劇透。」明天13日大陸國新辦將開專屬記者會，由大陸國台辦副主任潘賢掌等人，專場回應細部舉措。