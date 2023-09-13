百萬「炫富網紅鼻祖」關2年半出獄了！12字貼文吐心聲　曾二度被捕

▲郭美美近日已出獄。（圖／取自郭美美微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸「炫富網紅鼻祖」郭美美本人的社交平台帳號，在停更2年半後，12日突然更新，她上午10時47分在新浪微博發文，「慢慢理解世界，慢慢更新自己」。少網友開始猜測，「郭美美是不是出獄了？」同時，#郭美美已出獄#話題迅速衝上微博熱搜榜。

據《紅星新聞》報導，郭美美證實了已出獄的消息。她表示，自己最近剛剛出獄，對於接下來的打算，目前暫未計劃，現階段主要是「休息，散散心」。

據陸媒此前報導，2021年3月11日，上海浦東警方成功偵破一起生產、銷售添加違禁成分（西布曲明）減肥類食品案件，抓獲生產人員曾某某（女，26歲），銷售人員周某某（女，26歲）、郭某某（女，30歲）等32名犯罪嫌疑人。

通報中的郭某某就是於2019年7月13日刑滿釋放的郭美美，被抓原因是她明知道減肥類食品中添加了違禁成分，但仍在直播間和微信群里銷售該減肥類食品。

2021年10月18日下午2時，上海鐵路運輸法院對被告人郭美美等銷售有毒、有害食品一案依法進行公開宣判，以銷售有毒、有害食品罪判處被告人郭美美有期徒刑2年6個月，並處罰金20萬元（人民幣，下同）。

▲郭美美微博突貼文。（圖／翻攝自微博）

公訴機關指控被告人郭美美自2021年1月起，在明知上家趙某（另案處理）處所銷售的減肥糖可能非法添加西布曲明的情況下，仍各自以每盒699元等單價對外銷售。至案發，被告人郭美美銷售減肥糖100餘盒，收款7萬餘元。其間，被告人郭美美還幫助被告人汪鄒雅向趙某訂貨、付款，共同銷售減肥糖4盒，收款2796元。案發後，公安機關從查獲的涉案減肥糖中，檢出違禁成分西布曲明。

西布曲明是一種作用於中樞神經系統抑制食慾的藥物，雖有一定減肥功效，但可能引起高血壓、心率加快等副作用，嚴重時可致人死亡。它的減肥機制是抑制食慾，你不想吃了，同時還加大了你的消耗。兩者結合，就降低了人的體重。西布曲明的風險大於收益，服用它可能會帶來心腦血管還有中樞神經系統不可逆的損傷，還可能導致中風甚至死亡。

公訴機關認為，被告人郭美美、汪鄒雅的行為均已構成銷售有毒、有害食品罪。

據悉，郭美美第一次入獄是在2015年9月，北京市東城區人民法院判決，郭美美犯開設賭場罪，判處有期徒刑5年，並處罰金5萬元。2019年12月16日，出獄的郭美美在微博上發布一段2分多鐘的道歉影片。

首次出獄後，郭美美曾接受媒體採訪時稱，自己非常後悔當初的行為，願意放棄一切，回到最初。但出獄僅1年半時間，郭美美再次因銷售含違禁成分減肥藥，被判入獄。