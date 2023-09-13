　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

百萬「炫富網紅鼻祖」關2年半出獄了！12字貼文吐心聲　曾二度被捕

郭美美消失1年，最近因涉及世足簽賭案出庭應訊，容貌和過去差很大，嚇壞不少網友。（圖／取自郭美美微博）

▲郭美美近日已出獄。（圖／取自郭美美微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸「炫富網紅鼻祖」郭美美本人的社交平台帳號，在停更2年半後，12日突然更新，她上午10時47分在新浪微博發文，「慢慢理解世界，慢慢更新自己」。少網友開始猜測，「郭美美是不是出獄了？」同時，#郭美美已出獄#話題迅速衝上微博熱搜榜。

據《紅星新聞》報導，郭美美證實了已出獄的消息。她表示，自己最近剛剛出獄，對於接下來的打算，目前暫未計劃，現階段主要是「休息，散散心」。

據陸媒此前報導，2021年3月11日，上海浦東警方成功偵破一起生產、銷售添加違禁成分（西布曲明）減肥類食品案件，抓獲生產人員曾某某（女，26歲），銷售人員周某某（女，26歲）、郭某某（女，30歲）等32名犯罪嫌疑人。

通報中的郭某某就是於2019年7月13日刑滿釋放的郭美美，被抓原因是她明知道減肥類食品中添加了違禁成分，但仍在直播間和微信群里銷售該減肥類食品。

2021年10月18日下午2時，上海鐵路運輸法院對被告人郭美美等銷售有毒、有害食品一案依法進行公開宣判，以銷售有毒、有害食品罪判處被告人郭美美有期徒刑2年6個月，並處罰金20萬元（人民幣，下同）。

▲▼郭美美出獄。（圖／翻攝自微博）

▲郭美美微博突貼文。（圖／翻攝自微博）

公訴機關指控被告人郭美美自2021年1月起，在明知上家趙某（另案處理）處所銷售的減肥糖可能非法添加西布曲明的情況下，仍各自以每盒699元等單價對外銷售。至案發，被告人郭美美銷售減肥糖100餘盒，收款7萬餘元。其間，被告人郭美美還幫助被告人汪鄒雅向趙某訂貨、付款，共同銷售減肥糖4盒，收款2796元。案發後，公安機關從查獲的涉案減肥糖中，檢出違禁成分西布曲明。

西布曲明是一種作用於中樞神經系統抑制食慾的藥物，雖有一定減肥功效，但可能引起高血壓、心率加快等副作用，嚴重時可致人死亡。它的減肥機制是抑制食慾，你不想吃了，同時還加大了你的消耗。兩者結合，就降低了人的體重。西布曲明的風險大於收益，服用它可能會帶來心腦血管還有中樞神經系統不可逆的損傷，還可能導致中風甚至死亡。

公訴機關認為，被告人郭美美、汪鄒雅的行為均已構成銷售有毒、有害食品罪。

據悉，郭美美第一次入獄是在2015年9月，北京市東城區人民法院判決，郭美美犯開設賭場罪，判處有期徒刑5年，並處罰金5萬元。2019年12月16日，出獄的郭美美在微博上發布一段2分多鐘的道歉影片。

首次出獄後，郭美美曾接受媒體採訪時稱，自己非常後悔當初的行為，願意放棄一切，回到最初。但出獄僅1年半時間，郭美美再次因銷售含違禁成分減肥藥，被判入獄。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
快訊／中華電信預購iPhone 15！　下午3點開跑
快訊／郭台銘明宣布副手！　尋覓新發言人中
美女候選人「全裸性愛」募款直播！　求觀眾抖內
快訊／台灣大開賣iPhone 15！　後天20:00預購
才辦命名活動！　海豚一早發現死亡
電磁波太強！　法國下令停售這款iPhone
快訊／「高虹安已準備好錢康明資料」　柯文哲：就等雙方公布
國台辦新發言人首亮相！　閩南語問候台灣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸關閉兩岸大門！賴稱當選後會交流　國台辦：堅持台獨無從協商

腳穿66元破鞋！8旬婦到銀行轉帳1300萬　銀行嚇壞急報警

酒喝一半當街被殺！男友拔榴蓮刀「狂捅她脖子」　34歲女掙扎斷氣

巴西進口蛋爆爭議　國台辦：反映台灣民眾對「公平正義的渴求」

丈夫離奇死亡後「遺體被火化」　她疑醫院毀屍滅跡...結局讓人傻眼！

外交部提參與聯合國4訴求　國台辦：台灣是中國一部分「沒資格加入」

國台辦發言人閩南語問候台灣鄉親　談兩岸關係「大開倒車、複雜嚴峻」

碧桂園6支境內債展期通過　據報延長3年

2024國防預算創新高　國台辦：「武器越買越多」台胞卻更不安

百萬「炫富網紅鼻祖」關2年半出獄了！12字貼文吐心聲　曾二度被捕

房東反悔電費1200吃到飽　暴漲千元闖租客房門討錢

加菲貓走失呆坐一中商圈　2正妹衝警局領回：壞壞貓

台中牛排館老闆現身！反控「沒員工要聽我的」　半年燒光4500萬

大直受災戶分兩派爆口角　他當和事佬遭嗆「有貓膩」

太香！奴才在車上嗑便當「3顆金毛頭」夾攻狂吞口水

華莎上《認哥》遭轟「把校服改太性感」　家長團體氣pupu：沒有在自重

瘦子拒絕林志穎邀約「只為了他」　超暖掛心泰國歌手：怎麼可能丟下你

香濃杏仁茶3款新滋味｜百搭杏仁茶創意變身

Ella陪產Selina「學她優雅」秒暴走　聽錯「周湯豪送鄭元暢包包」笑出豬叫

海軍女士官長疑疲勞駕駛暴衝　17歲少年遭撞亡...父心碎痛哭

陸關閉兩岸大門！賴稱當選後會交流　國台辦：堅持台獨無從協商

腳穿66元破鞋！8旬婦到銀行轉帳1300萬　銀行嚇壞急報警

酒喝一半當街被殺！男友拔榴蓮刀「狂捅她脖子」　34歲女掙扎斷氣

巴西進口蛋爆爭議　國台辦：反映台灣民眾對「公平正義的渴求」

丈夫離奇死亡後「遺體被火化」　她疑醫院毀屍滅跡...結局讓人傻眼！

外交部提參與聯合國4訴求　國台辦：台灣是中國一部分「沒資格加入」

國台辦發言人閩南語問候台灣鄉親　談兩岸關係「大開倒車、複雜嚴峻」

碧桂園6支境內債展期通過　據報延長3年

2024國防預算創新高　國台辦：「武器越買越多」台胞卻更不安

百萬「炫富網紅鼻祖」關2年半出獄了！12字貼文吐心聲　曾二度被捕

陸關閉兩岸大門！賴稱當選後會交流　國台辦：堅持台獨無從協商

iPhone 15系列「4款新機怎麼選」　一表比較規格、售價

限量網路預約！　中華電信iPhone 15預購下午3點開跑

黃薇渟、管麟片場親個沒完！　雙方都認「感覺對了」自動加戲

薛茲爾僅投73球意外傷退　遊騎兵6比3勝藍鳥爭外卡利多

蘋果新品「4大亮點」一次看！　記者實測超驚豔：改變生活

丁學文／全球經濟不停換檔又煞車　「通膨不見」是胡扯

正妹網紅被怪男跟蹤險失身　前任英雄救美直接打死人

「只掏1萬4」無痛爽拿iPhone 15 Pro Max！舊機換新一次看

30歲天兵男被警車按喇叭...竟揮槍恐嚇警察　超扯畫面曝光

色情養生館超囂張！探員遭「強拉進消費」　南警不忍了出手搗黃

大陸熱門新聞

女房東主動獻身　他無套床戰3回結果慘了

百億房地產老闆神隱100天　突現身下跪痛哭

完全拒絕中華民國護照　喬治亞宣布給大陸公民免簽

福建推出最強惠台政策！　

大學生「精液品質比賽」　獎金最高2.7萬

福建最強21條惠台《意見》　陸學者：釋出善意

國台辦發言人以閩南語問候台灣鄉親　

最強惠台政策！「金廈生活圈＋同享廈門居民待遇」

首秀！國台辦發言人今正式亮相

直播一哥道歉止血來不及！一排留言全罵他

高中女師相親警察「上床後被斷聯」...怒控射後不理

網友遇成龍「買華為新機」　認真挑選模樣被拍

挖呀挖老師胖5公斤近況曝！素顏無P直面鏡頭

百萬炫富網紅關2年半出獄了！12字貼文吐心聲

更多熱門

相關新聞

直播一哥道歉止血來不及！一排留言全罵他

直播一哥道歉止血來不及！一排留言全罵他

大陸知名美妝博主李佳琦近日在直播間，推銷一款79元（人民幣，下同）的眉筆時，狂噴一名留言說「越來越貴了」的網友，引爆陸網怒火。李佳琦當時回嗆，「哪裡貴了？這麼多年都是這個價格，不要睜著眼睛亂說，國貨品牌很難的……，哪裡貴了？」隨後，他又說，「有的時候找找自己原因，這麼多年了工資漲沒漲，有沒有認真工作？」

和百萬美鈔自拍　網紅炫富吸金突喊破產

和百萬美鈔自拍　網紅炫富吸金突喊破產

學生妹右手掛「737萬名錶」全跪了！

學生妹右手掛「737萬名錶」全跪了！

酒駕男撞飛網紅　車頭卡重機「6輪齊奔」

酒駕男撞飛網紅　車頭卡重機「6輪齊奔」

經營管理大師酒駕撞網紅　啤酒喝茫全忘了

經營管理大師酒駕撞網紅　啤酒喝茫全忘了

關鍵字：

郭美美紅十字會炫富出獄網紅

讀者迴響

熱門新聞

iPhone 15 Pro售價曝　9/15開放預購

iPhone 15十大亮點！　台灣9／22發售

女房東主動獻身　他無套床戰3回結果慘了

為你加油1／啦啦隊員林可夜會「最夯球星」　鮮肉球員魏嘉豪接送返愛巢

Apple Watch 9變大了！鄉民驚：快比手腕粗

台中牛排館半年破產　網曝3關鍵

住男友的朋友家　她吃藥熟睡慘遭性侵

快訊／王力宏遭甄妮、藍心湄狂轟　前妻李靚蕾發聲了！

即／iPhone 15價格出爐！最低2萬5584元

iPhone 15「粉色本尊美哭」！5色實照曝　她一拿嚇到

iPhone 15最好10月底買！2原因曝光　每年爽換手機

想買iPhone 15？規格、價格懶人包出爐

iPhone 15 Pro「一特色」上手超有感　外媒試用驚嘆

9月下旬「超強運三生肖」

百億房地產老闆神隱100天　突現身下跪痛哭

更多

最夯影音

更多
房東反悔電費1200吃到飽　暴漲千元闖租客房門討錢

房東反悔電費1200吃到飽　暴漲千元闖租客房門討錢
加菲貓走失呆坐一中商圈　2正妹衝警局領回：壞壞貓

加菲貓走失呆坐一中商圈　2正妹衝警局領回：壞壞貓

台中牛排館老闆現身！反控「沒員工要聽我的」　半年燒光4500萬

台中牛排館老闆現身！反控「沒員工要聽我的」　半年燒光4500萬

大直受災戶分兩派爆口角　他當和事佬遭嗆「有貓膩」

大直受災戶分兩派爆口角　他當和事佬遭嗆「有貓膩」

太香！奴才在車上嗑便當「3顆金毛頭」夾攻狂吞口水

太香！奴才在車上嗑便當「3顆金毛頭」夾攻狂吞口水

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面