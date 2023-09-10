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不起眼學生妹搭公車　一瞥右手全場跪了「掛737萬名錶」！

▲▼ 。（圖／翻攝自●【爆廢公社二館】●）

▲學生妹的錶價格一曝震驚全場。（圖／翻攝自●【爆廢公社二館】●）

記者鄺郁庭／綜合報導

一名男網友日前轉傳一段影片和截圖，影片主角是一名身穿制服的小女生，但男網友一開口就喊，「老闆娘好！請問有什麼是阿肥我可以為您效勞的嗎？」因為小妹妹手上的錶，疑似是一支要價737萬的名錶里查德米爾（Richard Mille），讓眾人也秒跪。

這位男網友在「●【爆廢公社二館】●」貼出一段影片，只見拍攝者正在搭公車，鏡頭對著一位坐著的女學生，她綁著馬尾、戴著眼鏡，腿上放著「清華大學」書包，看起來就是個乖乖妹。令人吃驚的是，小女生右手上掛的錶來頭不小，配合原PO貼出的截圖一看，一支竟要價737萬。

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該錶為知名品牌Richard Mille，官網顯示，型號為RM 037，出廠年份是2021年，一支要價737萬7172元。就有人忍不住跪了，「頂級富二代下來體驗生活而已」、「這首抽太強大了」、「坐在上面宛如登基」、「這台公車是她家的？」「我可以入贅」、「家裡經濟不允許低調。」

▲▼ 。（圖／翻攝自●【爆廢公社二館】●）

▲女學生全身上下都是名牌。（圖／翻攝自●【爆廢公社二館】●）

小女生不僅右手值錢，連左手都拿著名傘，有眼尖網友發現，黑傘上的標誌是「勞斯萊斯」，「左邊雨傘10萬，右邊手錶百萬……」、「那把傘……要10萬耶」、「那支傘好像要10萬」，還有人曝光小妹妹全身品牌，「鞋子：LV trainer、傘：勞斯萊斯、戒指：愛馬仕、手鍊：梵克雅寶、手錶：里查。」

不過，有網友便質疑，「應該專車接送了吧！不太可能搭公車，應該是假貨？」「若行頭都是真品，這樣身價的人應該出門是司機接送比較合理且安全」、「昨天看過她另一張站著搭車的照片，開始懷疑是擺拍了？」另外，這段受到熱議的影片其實不在台灣，而是在中國，因為小女生背著清華大學書包，又穿著制服，就讀的可能是清華大學附屬中學。

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